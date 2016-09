Massive PolizeiprÃ¤senz nach Krawallen in Bautzen

Massive Polizeipräsenz nach Krawallen in Bautzen

Nach Ausschreitungen am Mittwochabend versammelten sich am Donnerstag 350 Personen auf dem Bautzener Kornmarkt. Zunächst blieb es friedlich. Auch für die kommenden Tage sind rechte Demonstrationen angekündigt.

erschienen am 16.09.2016



Bautzen (dpa) - Nach den Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen in Bautzen ist es in der Nacht nach Polizeiangaben ruhig geblieben. Rechte Gruppen haben aber für heute und Sonntag Demonstrationen in der sächsischen Stadt angekündigt.

Am Donnerstagabend hatten sich laut Polizei etwa 350 Menschen auf dem Kornmarkt in der Innenstadt versammelt, wo es in der Nacht zuvor zu den Auseinandersetzungen gekommen war. Es handelte sich überwiegend um Einheimische, etliche von ihnen augenscheinlich aus der rechten Szene.

Als etwa 25 Linksalternative - überwiegend aus Dresden und Leipzig - den Markt betraten, stellten sich ihnen nach Schilderung der Polizei die Einheimischen lautstark entgegen. Polizisten hätten beide Lager getrennt gehalten, hieß es. Ein Journalist sei auf den Arm geschlagen worden, als er die Einheimischen filmte.

Am Mittwochabend hatten sich in der Stadt etwa 80 Einheimische und 20 Asylbewerber gegenseitig attackiert. Dabei wurden Flaschen und Steine geworfen. Nach Darstellung der Polizei ging die Gewalt zunächst von jungen Flüchtlingen aus.