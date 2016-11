Menschenfänger für den Terror: Die Mission des Abu Walaa

Hassprediger, Rekrutierer, Zuträger, Bombenbauer, Attentäter: Die Hydra des IS hat viele Köpfe. Die Gruppe um Abu Walaa sollte in Deutschland offenbar Nachwuchs gewinnen. Am Dienstag ist sie ausgehoben worden.

Von Ronny Schilder

erschienen am 08.11.2016



Dortmund/Hildesheim. Die Internetseite Al-manhaj.de bietet ein Vollprogramm: Predigten, Downloads, Videos, Mobile-Apps und ein Online-Kursraum. Täglich abends um halb zehn wird Live-Unterricht angeboten. Das Angebot mag auf "Ungläubige" zielen, vielmehr aber auf Muslime, deren Verständnis des "wahren Islams" durch irregeleitete Gruppen getrübt worden ist. "Was schützt Dich vor einem Irrweg und einem falschen Verständnis?" heißt es bei Al-Manhaj auf Facebook. "Das Wissen über deine Religion!" Aber nur, wie Abu Walaa sie versteht.

Der Prediger, der am Dienstag in Bad Salzdethfurt bei Hildesheim in einer großangelegten Polizeiaktion festgenommen wurde, stand mit seinem Hildesheimer "Deutschen Islamkreis" (DIK) seit Jahren im Fokus deutscher Geheimdienste. Die Verfassungsschützer halten ihn für einen der einflussreichsten Salafisten-Dschihadisten in Deutschland.

Die Hildesheimer Moschee wurde 2012 bereits auf der salafistischen Ideologie gegründet, wie der Niedersächsische Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht 2015 schreibt. Demnach wurden im DIK Islam-Seminare und Vorträge mit überregional aktiven salafistischen Predigern angeboten, die den Teilnehmenden vermitteln sollten, "dass die salafistische Interpretation des Islam die einzig Wahre sei." Die Seminare übten auf die Teilnehmer im Hinblick auf eine mögliche Radikalisierung einen "nicht unerheblichen" Einfluss aus, so die Behörde. Zu den bekannten Szenegrößen, die über Jahre dort auftraten, gehörten Sven Lau, Muhammed Ciftci, Abu Baraa und immer wieder Abu Walaa selbst.

Verbindungen pflegte der DIK Hildesheim zum salafistischen Verein "Helfen in Not e.V." in Neuss, der eine Vielzahl von Benefizgalas für Syrien organisiert hat. Mit Hilfskonvois wurden Spendengüter nach Syrien gebracht. Es sei, so der Geheimdienst, im Einzelfall schwer festzustellen, "ob diese ausschließlich der Not leidenden Zivilbevölkerung zu Gute kommen oder ob auch jihadistische Gruppierungen damit unterstützt werden." Der Hessische Verfassungsschutz berichtete 2012 von einer "großen Benefizveranstaltung für Syrien" in Hanau bei Frankfurt am Main, mit getrennten Räumlichkeiten für Frauen und Männer, bei der Abu Walaa als Redner fungierte. Der "Spiegel" schrieb vor einigen Wochen, das Bundesamt für Verfassungsschutz habe schon 2013 intern vor den Spendensammlern von "Helfen in Not" gewarnt.

Ein Drittel der 2015 aus Niedersachsen ausgereisten "Gotteskrieger" stammt laut niedersächsischem Verfassungsschutz aus dem Raum Hildesheim. Die Zahl der radikal-islamischen Salafisten in dem norddeutschen Bundesland wurde 2015 auf 550 geschätzt.

Der Bremer Islamwissenschaftler Hazim Fouad hat sich Anfang September im Bayerischen Rundfunk mit Abu Walaa beschäftigt. Anlass war eine Fehde zwischen Abu Walaa und dem prominenten deutschstämmigen Salafisten Pierre Vogel, der sich vom "Islamischen Staat" und einigen seiner Terrorpraktiken distanziert hat, ohne dass er deutschen Sicherheitsbehörden deshalb als harmlos gelten würde. In einem Video wirft Abu Walaa "manchen" Muslimen vor, mit den "Kuffar", den Ungläubigen, zusammen zu arbeiten. Dabei wurde ein Bild Pierre Vogels gezeigt. Der IS rief seine Anhänger 2015 in der Propagandazeitschrift "Dabiq" dazu auf, Vogel zu töten. Zu denen, gegen die Abu Walaa in seinen Videos zu Felde zog, gehört auch der Berliner Imam Abdul Adhim Kamouss. Den hatten einige Medien nach einem Fernsehauftritt 2014 bei Günther Jauch als "Quassel-Imam" denunziert.

Hazim Fouad analysierte Anfang September, wenn man von den Besuchern der Hildesheimer Moschee absehe, sei Abu Walaa vor allem ein Internetphänomen. Dabei werde er von der Plattform Dawa Pics unterstützt, "hinter der ein bekannter Propagandist der salafistischen Szene steckt. Sein Diskurs lässt immer wieder Versatzstücke der dschihadistischen Ideologie durchscheinen, wenngleich weniger offensichtlich als seinerzeit beim Berliner Rapper Dennis Cuspert alias Deso Dogg."

In den Kommentaren um den Streit zwischen Pierre Vogel und Abu Walaa, schrieb Fouad, sei Abu Walaa bezichtigt worden, für den IS rekrutiert zu haben. Valide Aussagen diesbezüglich seien erst durch die Ergebnisse der Ermittlungsverfahren und die Auswertung der Asservate früherer Razzien zu erwarten. Nun hat es diese Ergebnisse offenbar gegeben. Die Bundesanwaltschaft hat Abu Walaa und vier mutmaßliche Rekrutierungshelfer des IS als Unterstützer einer ausländischen terroristischen Vereinigung festnehmen lassen.