Merkels Neunte

Auf dem Bundesparteitag in Essen stellt sich Angela Merkel erneut zur Wiederwahl als CDU- Vorsitzende. Es wird sich zeigen, wie sehr die Partei hinter ihrer Chefin steht.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 05.12.2016



Berlin. Es könnte derzeit schlechter laufen für Angela Merkel. Kurz vor Beginn des zweitägigen CDU-Bundesparteitags in Essen, auf dem die 62-Jährige zum inzwischen neunten Mal für den Chefposten kandidiert, haben die Christdemokraten in einer neuen Umfrage auf 37 Prozent zugelegt. Es ist ihr höchster Wert seit Januar. Dazwischen lagen indes Monate mit herben Niederlagen für die CDU, aber auch mit zahlreichen Kurskorrekturen in der Asylpolitik. Die Angst vor der wachsenden Konkurrenz durch die AfD sowie anhaltender Druck der CSU haben die CDU-Führung vor allem zu einem schärferen Ton in der Flüchtlingspolitik veranlasst.

Das zeigt sich auch im Entwurf zum Leitantrag "Orientierung in schwierigen Zeiten - für ein erfolgreiches Deutschland und Europa", der den 1001 Parteitagsdelegierten zur Abstimmung gestellt wird. Die Parteispitze habe den Text so offen formuliert, dass sich alle darin wiederfinden könnten, heißt es in der CDU. Drei Komplexe bestimmen den Inhalt: Innere Sicherheit, Zusammenhalt der Gesellschaft und Wohlstand. Mit diesem Themen will die Partei versuchen, nach eher turbulenten Zeiten wieder in ruhigeres politisches Fahrwasser zu kommen. Auch bei den eigenen Mitgliedern.

Viele an der Basis seien verunsichert, ist des öfteren zu hören. Der südwestsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz beobachtet dennoch, dass die Stimmung an der Basis besser sei "als mancher meint", sagte er der "Freien Presse". Im CDU-Kreisverband Zwickau habe es im laufenden Jahr sogar mehr Ein- als Austritte gegeben. Deutschland gehe es sehr gut, auch wenn "nicht alles Gold" sei, sagt Wanderwitz, "noch immer wirkt die Flüchtlingsproblematik nach". Er setze aber auf gute Politik und im Wahlkampf auf inhaltlich und personell seriöse Angebote.

Die anhaltende CSU-Forderung nach einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen gehört bei der CDU weiterhin nicht hierzu. Im Leitantrag taucht der Begriff "Obergrenze" nicht auf. Kurz vor dem Kongress in Essen weist Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die CSU-Forderung recht jäh zurück. "Die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch", betont Schäuble. Derweil unterstützt er Vorschläge zu einer härteren Abschiebepraxis gegenüber nicht anerkannten Flüchtlingen. Deutschland habe enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. "Aber wenn wir diese Hilfsbereitschaft erhalten wollen, müssen diejenigen wieder gehen, die kein Recht haben zu bleiben. Das müssen wir besser umsetzen."

Mit Spannung wird vor allem das Ergebnis von Merkels Wiederwahl zur CDU-Vorsitzenden erwartet. Zuletzt hatte sie 2014 in Köln 96,7 erzielt. Die zentrale Frage ist, ob die Partei ihrer Vorsitzenden ausgerechnet vor Beginn des Wahljahrs und der erneuten Kanzlerkandidatur einen Dämpfer verpasst. Merkel sagte vor zwei Wochen, das es ihr schwierigster Bundestagswahlkampf werde. Es wäre jedenfalls eher untypisch für die CDU, der eigenen Führung in aller Öffentlichkeit ans Schienbein zu treten. In der Regel siegt die Parteidisziplin. Zugleich bringen die Vorstandswahlen eine Stärkung der Sachsen-Union. Bundesinnenminister Thomas de Maizière rückt als Mitglied ins Präsidium auf. Ministerpräsident Stanislaw Tillich wird dort qua Regierungsamt weiter dabei sein.