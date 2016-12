Michael Müller in Berlin vor Wiederwahl

erschienen am 08.12.2016



Berlin (dpa) - Knapp drei Monate nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin will die neue rot-rot-grüne Koalition die Arbeit aufnehmen. Im Parlament ist heute zunächst die Wahl von Michael Müller (SPD) zum Regierenden Bürgermeister geplant. Bisher leitete er einen rot-schwarzen Senat.

Danach werden die zehn Senatoren ernannt und vereidigt. Die SPD stellt neben dem Regierungschef vier Senatoren, Linke und Grüne je drei.

Müller benötigt bei der Wahl zum Regierungschef mindestens 81 der 160 Stimmen. SPD, Linke und Grüne haben zusammen 92 Abgeordnete - rechnerisch ein komfortabler Vorsprung.

Bei dem in Berlin geschmiedeten Bündnis handelt es sich um die bundesweit erste rot-rot-grüne Koalition unter Führung der SPD. In Thüringen regiert seit zwei Jahren Rot-Rot-Grün unter Ministerpräsident Bodo Ramelow, der der Linken angehört.