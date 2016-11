NRW-CDU will Laschet zum Spitzenkandidaten wählen

erschienen am 26.11.2016



Düsseldorf (dpa) - Gut fünf Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will die CDU Armin Laschet zum Spitzenkandidaten küren. Der 55-Jährige stellt sich heute bei einer Parteiversammlung in Mönchengladbach rund 250 Delegierten zur Wahl.

Laschet ist auch Fraktionschef in Düsseldorf und stellvertretender Bundesvorsitzender. Bei der Landtagswahl im kommenden Mai will Laschet die CDU zur stärksten Kraft machen und die rot-grüne Regierung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ablösen. Die Bundes-CDU hofft zudem auf ein gutes Ergebnis aus NRW für die Bundestagswahl im September 2017. Die Delegierten entscheiden auch über die weiteren Plätze auf der Landesliste.

Die CDU hatte 2012 mit nur 26,3 Prozent der Stimmen ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erzielt. Laschet hatte danach den Landesvorsitz von Norbert Röttgen übernommen. In aktuellen Meinungsumfragen liegen SPD und CDU nahezu gleichauf.