NSU-Prozess: Blockade gegen Gutachter

Zschäpes Alt-Verteidiger-Trio stellte am Mittwoch einen weiteren Befangenheitsantrag gegen alle Richter im NSU-Prozess. Diese hatten zuvor nicht spuren und den psychiatrischen Gutachter abberufen wollen.

Von Jens Eumann

erschienen am 21.12.2016



München. Der psychiatrische Gutachter, der im Prozess zum Terror des "Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU) die Persönlichkeit der Hauptangeklagten Beate Zschäpe einschätzen soll, wird nicht mehr in diesem Jahr gehört werden. Mit einem weiteren Befangenheitsantrag gegen alle Richter des Strafsenats blockierte das Ursprungsverteidiger-Trio Beate Zschäpes, also die Rechtsanwälte Wolfgang Stahl, Wolfgang Heer und Anja Sturm, am gestrigen letzten Verhandlungstag des Jahres zunächst den Prozessfortgang.

Das Gericht hatte am Morgen mehrere von den Zschäpe-Altverteidigern am Vortag gestellte Anträge abgelehnt. Konkret ging es um die Entbindung des Sachverständigen Professor Henning Saß. Der Psychiater hat bereits ein mehr als 170-seitiges, vorläufiges Gutachten zur Persönlichkeitsstruktur der Hauptangeklagten im Terror-Prozess abgegeben. In der letzten Prozesswoche des Jahres sollte er nun mündlich sein abschließendes endgültiges Gutachten verlesen. Heer, Stahl und Sturm indes wollen bereits im Schriftgutachten schwere "methodische Fehler" ausgemacht haben und lehnen den Gutachter ab. Saß gilt als Koryphäe seines Faches. Er hat Bücher verfasst, die anderen Gutachtern als Leitlinie dienen.

Für den Fall, dass das Gericht Saß nicht wie gewünscht abberufe, hatten Zschäpes Alt-Verteidiger nach einem von ihnen bestimmten zusätzlichen Gutachter verlangt. Der hätte die angeblichen Fehler des vom Gericht bestellten Psychiaters aufdecken sollen. Der Hauptfehler, den Zschäpes Anwälte an der Methodik des Gutachters bemängeln, ist, dass dieser eine Einschätzung getroffen hat, ohne zuvor eine sogenannte "Exploration", also eine wissenschaftliche Erforschung ihrer Mandantin vorzunehmen. Zu einer solchen gehören in der Regel mehrere Interviews, in denen der zu Begutachtende vom Gutachter eingehend befragt wird. Dieses Vorgehen unterblieb im NSU-Prozess im Fall Zschäpes nur, weil diese sich weigerte, solche Gespräche mit Saß zu führen. Trotzdem sehen zumindest Zschäpes Alt-Verteidiger eine Exploration zwingend als erforderlich an, besonders um eine Einschätzung darüber zu treffen, ob Beate Zschäpe ein künftiger Hang zu Straftaten zu unterstellen ist. Den von Anwalt Wolfgang Heer am Vortag vorgetragenen Argumenten folgte das Gericht aber nicht.

Der Entscheid provozierte den am Mittwoch von Wolfgang Stahl verlesenen Befangenheitsantrag. Mit seiner kurzfristigen Ablehnung aller Anträge, die von einem Verhandlungstag auf den anderen erfolgte, hätten die fünf Richter und der Ersatzrichter klar gemacht, dass ihnen ein "rascher Durchmarsch" wichtiger sei als eine "sachgerechte Aufarbeitung" des Falls, erklärte Stahl. Der Begriff "rascher Durchmarsch" provozierte im Gerichtssaal bei einigen Beteiligten Heiterkeit angesichts eines bereits dreieinhalb Jahre währenden Prozesses. Zu dessen Beginn am 6. Mai 2013 war zunächst eine Dauer von zwei Jahren veranschlagt. Mit seiner Ablehnung sämtlicher Anträge des Vortages zeige das Gericht die "Absicht", eine "effektive Verteidigung" zu behindern, kritisierte Stahl. Seinem Antrag folgten zunächst weitere Pausen.

Hatten Heer, Stahl und Sturm den Antrag zunächst nur "im Interesse" ihrer Mandantin, nicht aber "in deren Namen" gestellt, so machte sich Beate Zschäpe den Antrag am Nachmittag auch zu eigen. Voran ging eine Unterredung mit ihren beiden neuen Rechtsanwälten Hermann Borchert und Mathias Grasel. Mit ihren drei Alt-Verteidigern redet Zschäpe seit über einem Jahr zumindest im Prozesssaal schließlich kein Wort mehr.

Wohl angesichts der fortgeschrittenen Stunde, und da ohnehin andere Richter über den Befangenheitsantrag entscheiden müssen, unterbrach der Vorsitzende Richter Manfred Götzl danach die Sitzung. Die Fortsetzung erfolgt erst im neuen Jahr.