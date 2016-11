Nächste Runde im Streit um Klimaschutzplan

08.11.2016

freiepresse.de

Wirtschaft

Fredrik Von Erichsen

Anleger warten auf US-Wahlergebnis

Die frühere Außenministerin und First Lady Hillary Clinton gilt als Favoritin bei der US-Präsidentschaftswahl. Erste Ergebnisse der wohl knappen Entscheidung werden aber erst in der Nacht auf Mittwoch erwartet. Vorher bleiben die Aktienmärkte in nervöser Ruhe. weiterlesen