Nahles und Schäuble erzielen Einigung über Ost-West-Renten

erschienen am 21.12.2016



Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) haben sich auf die Finanzierung der Ost-West-Rentenangleichung verständigt. Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, soll die Angleichung grundsätzlich über die Rentenversicherung finanziert werden. Der Bund werde sich künftig stufenweise an der Bewältigung der demografischen Entwicklung und der Finanzierung der Renten mit dauerhaft weiteren zwei Milliarden Euro über einen Bundeszuschuss beteiligen. Der Bund werde dies beginnend in 2022 in Höhe von 200 Millionen Euro und danach jährlich um 600 Millionen Euro ansteigend bis 2025 sicherstellen.