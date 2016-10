Neue Panne im Fall Peggy: Ermittler auf der falschen Spur?

Nach neuesten Erkenntnissen gibt es Anhaltspunkte, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Fall Peggy und den Morden des NSU gibt.

Von Gabi Thieme

erschienen am 27.10.2016



Bayreuth. Die am Fundort der getöteten Schülerin Peggy gesicherte DNA-Spur des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt ist offenbar kein Beleg dafür, dass er die Schülerin aus Lichtenberg bei Hof getötet hat. Die bereits vor zwei Wochen von der ermittelnden Staatsanwaltschaft Bayreuth gegenüber der "Freien Presse" geäußerten Zweifel, dass die Spur auch durch eine Verunreinigung an den Leichenfundort gelangt sein könnte, haben sich erhärtet. Die Ermittlungsbehörde teilte mit, dass die DNA-Spur Böhnhardts an einem winzigen Stück Stoff durch die Tatortgruppe der Thüringer Polizei dorthin gelangt sein kann. In den vergangenen Tagen seien die Tatortfotos vom Auffinden des toten Böhnhardt 2011 in einem Wohnmobil in Eisenach akribisch mit denen von der Bergung der Skelettteile Peggys verglichen worden. Sie waren am 2. Juli dieses Jahres in einem Waldstück im Saale-Orla-Kreis in Thüringen entdeckt worden. In beiden Fällen sei von Beamten der Tatortgruppe ein identisches Spurensicherungsgerät verwendet worden. Dieses könne eine mögliche Kontamination verursacht haben, so der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel.

Das Messgerät, bei dem es sich um eine Art Meterstab handeln soll, werde nun untersucht. Damit beauftragt worden sei eine Prüfstelle, die bisher noch nicht mit kriminaltechnischen Untersuchungen in den beiden Kriminalfällen befasst war. Die Behörden gehen von "weiteren zeitaufwändigen Ermittlungen" zur Qualität der Spuren aus. Zudem würden Zeugen, vor allem die Beamten der Tatortgruppe, vernommen, um den genauen Weg der Spur lückenlos zu überprüfen.

Während der Bayreuther Oberstaatsanwalt Potzel schon vor zwei Wochen nachdrücklich vor voreiligen Schlüssen warnte, "weil es etliche Möglichkeiten der Verunreinigung der DNA-Spur gebe", hatte der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch nahezu zeitgleich eine Verunreinigung oder Verwechslung ausgeschlossen. Dabei hätten die zahlreichen Pannen im Fall Peggy und zum rechtsextremistischen "Nationalsozialistischen Untergrund" aus den vergangenen Jahren Grund zu besonderer Zurückhaltung und Vorsicht sein müssen. Im Fall Peggy war ein Unschuldiger 2004 als Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt worden, obwohl das Verfahren vor Fehlern strotzte. Erst zehn Jahre später wurde das Urteil aufgehoben und kam der Mann auf freien Fuß. Bei den Ermittlungen zu dem Mord an der Polizistin Michele Kiesewetter, eines der NSU-Opfer, das 2007 erschossen wurde, hatten verunreinigte DNA-Spuren die Polizei zwei Jahre ln die Irre geführt. Diese Spur vom Dienstwagen Kiesewetters fand sich bei 35 Straftaten. Erst 2009 kamen Beamte dahinter, dass sie von einer Mitarbeiterin eines Verpackungsbetriebes für Wattestäbchen in Bayern stammte.

Mehrere Bundesländer hatten jüngst angekündigt, ungeklärte Fälle von Kindstötungen oder -entführungen neu zu untersuchen, vor allem auf mögliche Verbindungen zum NSU, darunter auch Sachsen und Thüringen. In Sachsen habe in den vergangenen Tagen bereits bei zwei ungeklärten Kindstötungen ein Zusammenhang mit dem NSU-Trio ausgeschlossen werden können. Ein drittes offenes Verbrechen werde in jedem Fall überprüft, unabhängig von den neuesten Erkenntnissen im Fall Peggy, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden.