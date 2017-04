Neue Rekorde bei politischen Straftaten im vergangenen Jahr

Die politische Ausländerkriminalität hierzulande hat durch die Lage in der Türkei einen neuen Rekordstand erreicht. Doch auch bei rechten Straftaten gibt es die höchsten Fallzahlen seit dem Jahr 2001.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 24.04.2017



Berlin. Politisch motivierte Kriminalität hat in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Die Polizei registrierte insgesamt 41.549 solcher Delikte und damit 6,6 Prozent mehr als 2015. Die Zahlen hätten zum vierten Mal in Folge einen Höchststand erreicht, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag in Berlin bei der Vorstellung der jüngsten Polizeilichen Kriminalstatistik. "Das ist inakzeptabel", betonte der Minister. Mit einer Entspannung für das laufende Jahr sei nicht zu rechnen.

Bei der politisch motivierten Ausländerkriminalität lag der Zuwachs laut de Maizière bei mehr als 66,5 Prozent. Die Polizei verzeichnete 3372 Straftaten, im Vorjahr waren es noch 2025. Vor allem die innertürkischen Konflikte zwischen Anhängern der Regierungspartei AKP, der Gülen-Bewegung und der Kurdischen Arbeiterpartei PKK seien für den Zuwachs verantwortlich, erläuterte der Minister. Deutschland sei "ein Spiegel innertürkischer Konflikte". Auch islamistische Straftaten haben zugenommen, und zwar von 680 im Jahr 2015 auf 773 im Folgejahr. Die Statistik nennt als Beispiele den Terroranschlag vor Weihnachten in Berlin, das Attentat nahe Würzburg sowie den verhinderten Anschlag eines in Chemnitz wohnenden Syrers.

Zugleich blieb die Zahl rechter Straftaten im Jahr 2016 auf hohem Niveau. Gezählt wurden 23.555 Delikte dieser Art und damit 2,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Es sind zudem erneut die höchsten Fallzahlen seit Einführung der gesonderten Erfassung rechter Straftaten im Jahr 2001. Etwa zur Hälfte handelte es sich um Propagandadelikte. Die Zahl rechter Gewalttaten stieg im zurückliegenden Jahr sogar um 14,3 Prozent auf 1698 an. Straftaten aus der linken Szene gingen im selben Zeitraum um 2,2 Prozent auf 9389 registrierte Fälle zurück. Bei linken Gewalttaten betrug der Rückgang 24,2 Prozent. Es wurden 1702 solcher Delikte gezählt.

Einen neuen Höchststand weist die Statistik auch bei Hasskriminalität aus. Hierbei handelt es sich um fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Straftaten. 10.751 Fälle wurden der Polizei gemeldet (2015: 10.373). Die Zahl der Anschläge auf Asylunterkünfte und deren Bewohner lag bei 929 und damit etwas höher als 2015.

Unübersehbar ist die Zunahme auch im Bereich der Gewaltkriminalität. Bei Mord und Totschlag wurde ein Plus von 14,3 Prozent registriert. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung lag der Anstieg bei 12,8 Prozent. Darüber hinaus gab es mehr als 140.000 Fälle von gefährlicher und schwerer Körperverletzung - ein Zuwachs um 9,9 Prozent.

Der Anstieg erklärt sich unter anderem durch die Migrationskrise. Speziell bei Gewaltdelikten ist laut de Maizière die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge und Asylbewerber um knapp 90 Prozent gestiegen. "Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte der Minister. Bei deutschen Tatverdächtigen lag der Zuwachs indes bei nur einem Prozent. Jedoch dürften nicht alle Flüchtlinge "pauschal unter Verdacht gestellt werden". Denn unter ihnen befänden sich einzelne "intensive Mehrfachtäter", die die Masse der gesetzestreuen Migranten in Misskredit bringen. Zudem seien unter den Flüchtlingen überdurchschnittlich viele Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren - diese Gruppe sei auch unter deutschen Staatsbürgern besonders häufig in Straftaten verwickelt.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU), der der Innenministerkonferenz vorsitzt, forderte in Berlin bundesweit einheitliche Gesetze zur besseren Gefahrenabwehr sowie zur Aufenthaltsüberwachung. Dadurch könne Kriminalität wirksamer bekämpft werden.