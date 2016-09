Ombudsfrau John nennt ZschÃ¤pes Aussage unglaubwÃ¼rdig

Ombudsfrau John nennt Zschäpes Aussage unglaubwürdig

erschienen am 30.09.2016



Berlin (dpa) - Die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer des NSU-Terrors, Barbara John, hält die Aussage der Hauptangeklagten Beate Zschäpe für unglaubwürdig. «Zschäpe entschuldigt sich kurz vor Prozessende mit sehr vagen Allgemeinplätzen», sagte John der «Berliner Zeitung» (Freitag). «Das ist der sehr billige Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, und unglaubwürdig von vorn bis hinten.»

Nach dreieinhalb Jahren des Schweigens hatte Zschäpe am Donnerstag im NSU-Prozess zum ersten Mal persönlich das Wort ergriffen. Sie bedauere ihr «Fehlverhalten» und verurteile, was ihre Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Opfern «angetan haben», sagte sie in einer kurzen Erklärung vor dem Münchner Oberlandesgericht. Zudem distanzierte sie sich von «nationalistischem Gedankengut».

Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, ein Vertreter der Nebenklage, wies darauf hin, dass es Zschäpe gewesen sei, die unmittelbar nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos die Bekennervideos verschickt habe. Außerdem halte sie Briefkontakt zu einem anderen im Gefängnis sitzenden Neonazi. «Ich nehme ihr diese 'Vom-Saulus-zum Paulus'-Geschichte nicht ab. Wenn sie wirklich Reue empfindet, dann sollte sie tätige Reue zeigen», sagte Daimagüler der «Berliner Zeitung».