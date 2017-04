Opfer zweifelt an Zufallsangriff

Zehn Jahre ist der Mord an Polizistin Michèle Kiesewetter her. Ihr Kollege, der den Heilbronner Anschlag überlebte, glaubt nicht ans Motiv aus der Anklage.

Von Jens Eumann

erschienen am 25.04.2017



Heilbronn. Die Täter kamen von hinten. Sie schossen fast gleichzeitig. Die 22-jährige Polizistin Michèle Kiesewetter auf dem Fahrersitz des auf dem Heilbronner Volksfestplatz "Theresienwiese" abgestellten Streifenwagens traf der Schuss tödlich in den Kopf. Ihr Kollege Martin A. auf dem Beifahrersitz überlebte knapp.

Die Dienstpistolen der Beamten nahmen die Täter mit. Zehn Jahre lag der Mord von Heilbronn am Dienstag zurück. 2011 fand man in einem in Eisenach ausgebrannten Wohnmobil bei den Leichen der mutmaßlichen Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt die Dienstwaffen der baden-württembergischen Polizisten wieder. Seither schreibt man den Mord dem "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) zu. Doch an einem Punkt tappt man noch immer im Dunkeln - beim Motiv.

Zwar sieht die Bundesanwaltschaft ihre "Zufalls-Hypothese" bestätigt, seit Beate Zschäpe im NSU-Prozess einräumte, es sei den vorbeiradelnden Uwes um die Polizeipistolen gegangen. Doch außer bei der Anklagebehörde erntet die Version bei jedem Kopfschütteln, der sich mit dem Fall befasst. In dem von der ARD am Montag gezeigten Dokumentarfilm "Tod einer Polizistin" äußerte der Vorsitzende des aktuellen NSU-Bundestags-Ausschusses, Clemens Binninger (CDU), früher selbst Polizist, diese Zweifel. Im NSU-Komplex gebe es viele merkwürdige Zufälle. Aber dass zwei Terroristen mehrere Hundert Kilometer von Zwickau aus nach Heilbronn fahren, um dort als Überfall-Opfer zufällig eine Polizistin auszuwählen, die, wie sie, aus Thüringen stammt und in deren Heimatort Oberweißbach es direkte NSU-Bezüge gibt - dieser Zufall sei doch etwas groß, so Binninger. Selbst das überlebende Opfer Martin A. glaubt nicht an die Hypothese der Bundesanwälte. "Das Motiv hat auch Kommissar Zufall nicht rausgefunden", sagte der seit dem Anschlag zu 70 Prozent behinderte Beamte als Zeuge im NSU-Prozess.

"Es ist völlig unverständlich, wie die Bundesanwaltschaft alle Spuren, die in Richtung Thüringer Wald, in die Heimat von Michèle Kiesewetter, weisen, ignoriert", kritisierte sein Rechtsanwalt Walter Martinek im Gespräch mit der "Freien Presse".

NSU-Bezüge in die Heimat, sogar ins familiäre Umfeld der Polizistin, gibt es mehrere. Zunächst war da Beate Zschäpes Liaison mit dem Betreiber des Gasthofs "Zur Bergbahn" im Oberweißbacher Ortsteil Lichtenhain. Der ehemalige Gastwirt David F. ist Schwager von Ralf Wohlleben, einem von Zschäpes Mitangeklagten im Prozess. Im Jahr vor Kiesewetters Ermordung beherbergte David F. in seiner Gaststätte eine große Neonazi-Veranstaltung. Veranstalter war der wegen eines Sprengstoffanschlags verurteilte Patrick Wieschke aus Eisenach, der zeitweise im Bundesvorstand der NPD saß. Tage nach Auffinden von Mundlos' und Böhnhardts Leichen im Wohnmobil in Eisenach verfolgte ein Fährtenhund der Polizei eine Geruchsspur Beate Zschäpes bis vor Wieschkes Eisenacher Wohnung.

Hinweise, Mundlos und Böhnhardt seien in Oberweißbach gesehen worden, gab es auch, wobei aber die Möglichkeit einer Verwechslung nahelag. Doch sind da nicht zuletzt Spuren, die aus dem Umfeld des Opfers Kiesewetter in Richtung der rechten Szene Thüringens im Allgemeinen und Richtung NSU im Speziellen weisen. Rechtsanwalt Martinek hält es für "keinen Zufall", dass Kiesewetters Cousine Kontakt zur rechten Szene unterhielt. Diese Cousine ist Tochter von Michèle Kiesewetters Patenonkel Mike, einem früher beim Staatsschutz tätigen Thüringer Polizisten. Im Gespräch mit der "Freien Presse" erzählte Michèles Großvater Fritz W. 2012, sein Sohn Mike mache sich seit Ermordung seiner Nichte Vorwürfe. Offen ließ der Großvater, ob diese allein darauf beruhten, dass Michèle dem Onkel nacheiferte und Polizistin wurde. Von Onkel Mike führt nämlich auch eine verschlungene Spur bis zu Uwe Böhnhardt. Mit Onkel Mikes Ex-Lebensgefährtin Anja W., ebenfalls Polizistin, war Michèle Kiesewetter zeitweise eng vertraut gewesen. So sehr, dass sie während ihrer Ausbildung bei Heimbesuchen oft Anja W.s Computer nutzte.

Allerdings spannte ein anderer Mann Onkel Mike dann seine Freundin aus. Wenig später gab es gegen Anja W. selbst Ermittlungen. Zugunsten ihres späteren Mannes Ralf W. soll sie polizeiliche Dienstgeheimnisse ausgeforscht haben, was sie bestritt. Anja W.s Mann Ralf W. leitete einen Security-Service und hatte Kontakte in die rechtsextreme Szene Jenas, die schon seit den 90er-Jahren bestanden. In einem Prozess gegen Uwe Böhnhardt war Ralf W. sogar einst als Zeuge geladen.

Doch nicht nur am Thüringer Ende des Mordfalls gibt es Merkwürdigkeiten. Im Baden-Württemberger NSU-Umfeld herrscht seltsames Zeugensterben, dem schon sechs Menschen zum Opfer fielen. Zudem bekam jüngst eine frühe Spur Nahrung, die längst widerlegt schien: Der Hinweis, dass der Mord von einer auf der Theresienwiese anwesenden Einheit des US-Militärgeheimdienstes Defense Intelligence Agency (DIA) beobachtet worden sei. Die Amerikaner hätten einen für sie und für den türkischen Geheimdienst tätigen V-Mann mit Draht zur Sauerland-Gruppe observiert, der am Bankschalter 2,3 Millionen Euro habe einzahlen wollen.

Die Geschichte hatte zwei Quellen, möglicherweise aber nur einen Ursprung. Reinhard K., deutscher Mitarbeiter des US-Militärs, hatte das 2011 der Polizei berichtet. Tage später spielte man dem Magazin "Stern" ein Observationsprotokoll der US-Einheit zu. Später wurde das Protokoll als Fälschung deklariert, der vom US-Militär entlassene Zeuge als unglaubwürdig. Der angeblich observierte Mevlüt K. habe sich am 25. April 2007 gar nicht in Deutschland befunden. Dem Untersuchungsausschuss in Stuttgart wurde dieselbe Geschichte indes vor Wochen erneut offeriert - von der Anwältin Ricarda Lang, die Mitglieder der Sauerland-Gruppe verteidigt hatte. Ihre Quelle gab sie nicht preis.