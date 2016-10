Opferanwalt fordert Untersuchungen zu Kinderpornos

erschienen am 13.10.2016



München (dpa) - Nach dem Fund von DNA-Spuren Uwe Böhnhardts am Fundort der Leiche der kleinen Peggy hat der Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler einen neuen Beweisantrag im NSU-Prozess angekündigt. Dabei sollen Einzelheiten über Kinderporno-Dateien auf einem Computer des NSU untersucht werden, sagte Daimagüler, ein Vertreter der Nebenklage, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Im Brandschutt der Fluchtwohnung des NSU-Trios in Zwickau war ein Datenträger mit Kinderpornomaterial gefunden worden. Man müsse herausfinden, «wer Kenntnis hatte und wer es draufgeladen hat - Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos, Beate Zschäpe oder alle drei».