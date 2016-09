Ost-Wirtschaft holt weiter auf

26 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt die Wirtschaftskraft in den neuen BundeslÀndern noch immer um mehr als ein Viertel unter dem Westniveau. Allerdings stieg die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung im Osten zuletzt etwas stÀrker als im Westen.

erschienen am 19.09.2016



Berlin (dpa) - Ostdeutschland holt bei der Wirtschaftskraft weiter zum Westen auf, liegt 26 Jahre nach der Wiedervereinigung aber immer noch um mehr als ein Viertel unter dem Niveau der alten LĂ€nder.

Das geht nach Angaben der «Schweriner Volkszeitung» aus dem aktuellen Jahresbericht der Bundesregierung zur Deutschen Einheit hervor, der an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett beraten wird. Am Sonntag hatte dies bereits die «SÀchsische Zeitung» gemeldet.

Demnach stieg das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner von 1991 bis 2015 von 42,8 auf 72,5 Prozent des Niveaus der westdeutschen BundeslĂ€nder. Die Pro-Kopf-Wirtschaftskraft sei damit in Ostdeutschland aber immer noch rund 27,5 Prozent niedriger als in Westdeutschland. Auch im Vergleich zu den wirtschaftlich schwĂ€cheren alten BundeslĂ€ndern bestehe «noch eine erhebliche, wenngleich etwas kleinere LĂŒcke», zitiert das Blatt aus dem Bericht.

In den vergangenen fĂŒnf Jahren sei die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung im Osten etwas stĂ€rker gestiegen als im Westen. In den neuen LĂ€ndern habe es zwischen 2011 und 2015 ein nominales Plus von 12,4 Prozent gegeben, in den alten seien es 10,0 Prozent gewesen.

Ostdeutschland hat allerdings einen erheblichen BevölkerungsrĂŒckgang zu beklagen. Seit dem Jahr 2000 gingen den neuen LĂ€ndern ohne Berlin den Angaben zufolge 6,4 Prozent ihrer Einwohner verloren. In den alten BundeslĂ€ndern habe es im gleichen Zeitraum einen Bevölkerungsanstieg um 1,6 Prozent gegeben.