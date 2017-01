Petry dringt im Umgang mit Höcke auf Entscheidung

Rundmail an Mitglieder: Thüringer AfD-Chef habe Partei mehrfach geschadet

Von Tino Moritz

erschienen am 26.01.2017



Dresden. In einem ausführlichen Schreiben an die Parteimitglieder rechnet die AfD-Vorsitzende Frauke Petry mit dem Thüringer Landeschef Björn Höcke ab. Anlass ist dessen Dresdner Rede, in der er am 17. Januar eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert und den Deutschen den "Gemütszustand eines total besiegten Volkes" unterstellt hatte. Seine Äußerungen hätten "der Partei zum wiederholten Mal in der nationalen und internationalen Öffentlichkeit geschadet", schreibt Petry in der am Mittwochabend versandten Rundmail "im Namen des AfD Bundesvorstandes".

In der Rede sei "Sprengpotenzial" sowohl für die Einheit der Partei als auch für ihr Demokratieverständnis enthalten. Die AfD verstehe sich als "realistische parlamentarische Alternative mit einem klaren Bekenntnis zu Deutschland in all seinen Facetten einschließlich der Verbrechen des ,Dritten Reiches'". Höcke hingegen wolle eine "Bewegungspartei". Seine "Verächtlichmachung des Parlamentarismus und seiner Vertreter" würde die AfD "unglaubwürdig" machen und "mittelfristig auch ihrer demokratischen Legitimation berauben", warnt Petry. Sie spricht von einem "inhaltlichen Dissens in einer substanziellen Frage".

Um Höckes "Irrweg" zu belegen, stellte die AfD Höckes Rede nicht nur im Wortlaut, sondern auch in einer kommentierten Version bereit. Darin wird sein Vorwurf, die Altbundespräsidenten Richard von Weizsäcker und Roman Herzog hätten 1985 und 1997 Reden "gegen das eigene Volk" gehalten, als Fehlinterpretation gewertet. An anderer Stelle werden ihm "objektiv falsche" und "für einen Geschichtslehrer bedenkliche" Aussagen zur Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg nachgesagt. Der AfD-Vorstand hatte sich am Montag mehrheitlich für "Parteiordnungsmaßnahmen" gegen Höcke ausgesprochen. Welche das sein sollen, ist allerdings noch unklar. Zu den Anhängern von Höcke, die eine Bestrafung ablehnen und seine Rede verteidigen, zählen auch sächsische AfD-Mitglieder.