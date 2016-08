Piraten starten Parteitag mit Frage nach eigener IdentitÃ¤t

Piraten starten Parteitag mit Frage nach eigener Identität

erschienen am 27.08.2016



Wolfenbüttel (dpa) - Mit der Frage nach der eigenen Identität hat die in der Wählergunst abgestürzte Piratenpartei ihren Bundesparteitag in Wolfenbüttel eröffnet.

Der erneut kandidierende Bundesvorsitzende Stefan Körner sagte zum Auftakt vor rund 300 Mitgliedern: «Ich glaube, dass dieser Parteitag auch eine gute Gelegenheit ist um zu klären: Wofür stehen wir eigentlich?». Die Partei leidet nach ihren spektakulären Wahlerfolgen von 2011 bundesweit unter drastisch gesunkenen Umfragewerten und Mitgliederzahlen. Sie kommt bundesweit derzeit auf rund 12 000 Mitglieder.