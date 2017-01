Poltergeister

Das idyllische Kloster Seeon ist erstmals Ort der CSU-Klausurtagung

Von Stephan Lorenz

erschienen am 04.01.2017



40 Jahre war Kreuth, das ehemalige Kurbad unweit vom Tegernsee, das politische Kraftzentrum der CSU. Schon die erste Klausurtagung 1976 hatte es in sich: Der "Geist von Kreuth" wurde geboren, als die CSU beschloss, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag aufzukündigen. Bis heute steht Kreuth für das Machtbewusstsein der bayerischen Regionalpartei.

Als "Poltergeist" schwebte damals CSU-Chef Franz-Josef Strauß durch die Republik. Nur wenige Wochen nach dem Trennungsbeschluss waren die Wogen wieder geglättet, der Mythos "Kreuth" blieb. Nun findet die Tagung seit Mittwoch erstmals im 70 Kilometer entfernten Kloster Seeon in der Nähe des Chiemsees statt. Auf Mönche wird die CSU-Prominenz nicht treffen. Die letzten Ordensbrüder gingen schon 1803 - also lange vor einer möglichen Begegnung mit Seehofer und Co. Der Ortswechsel wurde notwendig, weil die Besitzerin des Gebäudekomplexes in Kreuth den Pachtvertrag mit der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung einfach nicht verlängern wollte.

Mit Härte in der Flüchtlingspolitik will CSU-Chef Horst Seehofer seine Partei gegen die AfD immun machen. Wird etwa im schönen Seeon ein neuer Geist beschworen? Dann geht vielleicht auch Seehofer, der von der SPD gern mal als "Rumpelstilzchen" aus München verhöhnt wird, als wahrer "Poltergeist" in die Annalen ein. Einer, der die Republik im Kloster Seeon in stürmischen Zeiten aus gefährlicher Seenot gerettet hat.