Rasern und Dränglern drohen bald deutlich höhere Bußgelder

Die Innenminister wollen die Kraftfahrer stärker über den Geldbeutel erziehen. Dagegen gibt es aber auch Widerspruch.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 30.11.2016



Saarbrücken/Dresden. Die Innenminister der Länder wollen die Bußgelder für Verkehrssünder deutlich erhöhen. "Wir haben eine Einigung, dass grundsätzlich mit höheren Bußgeldern bestraft werden muss: Das heißt, wer rast, muss tiefer in die Kasse greifen", sagte Saarlands Ressortchef Klaus Bouillon (CDU) am Mittwoch nach Abschluss der Innenministerkonferenz. Abgelehnt wurde hingegen eine einkommensabhängige Staffelung für Bußgelder, die Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) vor der Konferenz in die Diskussion geworfen hatte.

Vor allem wenn durch viel zu schnelles Fahren oder durch aggressives Drängeln Menschenleben gefährdet würden, sollen die Bußgelder zum Teil drastisch angehoben werden. Gerade bei solchen Vergehen seien die Strafen in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland viel zu gering. Ab einer bestimmten Geschwindigkeitsüberschreitung könnten die Bußgelder künftig verdoppelt werden, so die Pläne der Innenminister. Damit seien im Extremfall auch Bußgelder von mehr als 1000 Euro denkbar. "Wir wollen jetzt zeitnah auf Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) zugehen, damit eine Änderung noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird", sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD).