Rund 1000 Moscheen Ã¶ffnen ihre TÃ¼ren

Rund 1000 Moscheen öffnen ihre Türen

Zum Tag der deutschen Einheit haben viele Moscheen ihre Türen für Besucher geöffnet. In diesem Jahr wird die Veranstaltung von einem Anschlag überschattet.

erschienen am 03.10.2016



Köln (dpa) - Der Tag der offenen Moschee steht in diesem Jahr unter besonderen politischen Vorzeichen. Das Oberthema, unter dem heute bundesweit viele muslimische Gemeinden in ihre Gotteshäuser einladen, lautet «Migration als Herausforderung und Chance».

Bei Führungen, Diskussionen und Vorträgen geht es unter anderem um die Flüchtlingsarbeit.

Am Tag der offenen Moschee soll nicht-muslimischen Besuchern in bundesweit rund 1000 Gotteshäusern der Islam näher gebracht werden. Der Aktionstag wurde 1997 vom Zentralrat der Muslime in Deutschland initiiert und fällt bewusst mit dem Tag der Deutschen Einheit zusammen. Laut Zentralrat soll der Termin die Verbundenheit der Muslime mit allen Deutschen zum Ausdruck bringen.

Auch ein bedrückendes Thema spielt in diesem Jahr wohl eine Rolle: Am vergangenen Montag war in Dresden ein Sprengsatz vor der Tür einer Moschee explodiert. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat die Deutschen aufgefordert, den Tag der offenen Moschee für ein Zeichen gegen Islamfeindlichkeit zu nutzen.