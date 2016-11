Russenmafia: Die unheimliche Bruderschaft der Diebe

Das Bundeskriminalamt warnte im Sommer vor einer Ausbreitung der Russenmafia. Am Mittwoch gab es Razzien in drei Bundesländern. Eine Gruppe gilt als besonders gefährlich.

Von Ronny Schilder

erschienen am 02.11.2016



Dresden. Ein Dieb geht keiner Arbeit nach und gründet keine Familie. Von Eltern und Geschwistern sagt er sich los. Ein Dieb hält Versprechen gegen andere Diebe ein und trinkt nie bis zur Besinnungslosigkeit. Mit der Obshyak, der Schwarzkasse, in die sie alle einzahlen, stehen Diebe füreinander ein.

Nach solchen Regeln verfährt die geheime Bruderschaft der "Diebe im Gesetz", die Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), zu den gefährlichsten Gruppierungen der Organisierten Kriminalität in Deutschland zählt. Die "Diebe" stammen aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Ihre Zahl hierzulande wird auf mehr als 10.000 geschätzt. Vor fünf Jahren urteilte der Bundesgerichtshof über eine von der Polizei ausgehobene "Diebes"-Struktur, es handele sich um eine kriminelle Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches.

Dass die von der Polizei so genannte "Russisch-eurasische Organisierte Kriminalität" (REOK) gerade verstärkt in den Westen expandiert, hatte BKA-Chef Münch im Juli der "Welt am Sonntag" gesagt. Ebenfalls im Juli veröffentlichte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages eine Studie zur REOK in Gestalt der "Diebe im Gesetz". Kriminalisten vergleichen die Organisationsstrukturen der "Diebe" mit jenen der italienischen Mafia. Sie sind straff und hermetisch strukturiert. Der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt, betont den hierarchischen Aspekt: "Die ,Diebe' sind die Oberen in der kriminellen Hierarchie, so eine Art Paten."

Als Operationsbasis dienen den "Dieben" vor allem Haftanstalten, auch in Deutschland. Acht bis zehn Prozent der derzeitigen Insassen, rund 5000 Personen, sind laut BKA-Chef Münch russischsprachig oder russischstämmig. Nicht alle seien der REOK und den "Dieben im Gesetz" zuzurechnen, doch zeige sich ein großes Rekrutierungspotenzial.

Die Wurzeln der Gruppe sollen bis in die russische Zarenzeit zurückreichen. Andere bringen die Entstehung der "Diebe" mit Lenins Neuer Ökonomischer Politik ab 1921 in Verbindung, die im jungen Sowjetreich zu einem Aufblühen der Schattenwirtschaft führte. In den Lagern der Stalinzeit perfektionierten die "Diebe" ihr System.

Eine Generation von "Modernisierern" erschloss den "Dieben" in den 1980er-Jahren neue illegale und auch zunehmend legale Geschäfte. 15 russischsprachige "Diebe im Gesetz" sollen sich 1997 in Deutschland aufgehalten haben, schreibt der Wissenschaftliche Dienst. Die Vernetzung von russisch-eurasischen mafiaähnlichen Strukturen innerhalb und außerhalb des Strafvollzuges habe deutschen Ermittlungsbehörden spätestens um das Jahr 2000 herum als Faktum gegolten.

Die gestrige Razzia sollte der REOK und den "Dieben" auch ein Signal senden, dass die Polizei sie in Zeiten der Terrorgefahr im Auge behält. "Wir werden ihnen keine Freiräume zur Entfaltung lassen", sagte Jörg Michaelis, Präsident des Sächsischen Landeskriminalamtes.