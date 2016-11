Schlussberatungen über Haushalt 2017 im Bundestag

erschienen am 10.11.2016



Berlin (dpa) - Die Beratungen des Bundestages über den Haushalt für 2017 gehen heute in die Schlussrunde. Der Haushaltsausschuss will in der entscheidenden sogenannten Bereinigungssitzung den Etat beschließen.

Union und SPD wollen trotz zusätzlicher Milliarden-Ausgaben für Innere Sicherheit und zur Bekämpfung der Ursachen der Flüchtlingsströme einen ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden halten.

Eine Einigung über den Etat für das Wahljahr 2017 wird in der Nacht zu Freitag erwartet. Endgültig verabschiedet werden soll der Bundeshaushalt vom Parlament dann Ende November.