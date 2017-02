Schulz-Effekt: SPD auch in zweiter Umfrage bei 26 Prozent

29.01.2017

freiepresse.de

Deutschland

Kay Nietfeld

Schulz will Aufbruch: Für Gerechtigkeit und gegen Rechts

Die SPD hat einen neuen Hoffnungsträger, aber was will er? Bisher hat sich Martin Schulz fast nur mit Europapolitik einen Namen gemacht. In seiner Antrittsrede als Kanzlerkandidat setzt er erste Schwerpunkte. weiterlesen