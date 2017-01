Schulz will die SPD aufrütteln

Die SPD hat einen neuen Hoffnungsträger, aber was will er? In seiner ersten Rede als Kanzlerkandidat setzt Martin Schulz einige Schwerpunkte.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 29.01.2017



Berlin. Es ist das erste Mal, dass sich Martin Schulz in seiner neuen Rolle als SPD-Kanzlerkandidat der Parteibasis präsentiert - zumindest jenem Teil davon, der ins Foyer des Berliner Willy-Brandt-Hauses passt. Dort gibt es nur einige hundert Plätze. Bereits kurz nach der Ausrufung von Schulz vergangene Woche hatte die SPD die Anmeldeliste wegen des übergroßen Ansturms wieder schließen müssen. Diejenigen Genossen, die es geschafft haben, bejubeln ihren neuen Hoffnungsträger Schulz dafür umso begeisterter.

Rund 700 Parteieintritte hat es am Tag nach Bekanntgabe der Personalie Schulz gegeben. Zweifelsohne hat Schulz seiner Partei neues Selbstbewusstsein beschert. Mehr, als es wohl der scheidende Parteichef Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat vermocht hätte. Das wusste auch Gabriel, der Schulz daher den Vortritt bei Kandidatur und SPD-Vorsitz überließ. Schulz dankt Gabriel. Dieser habe "in großer Souveränität eine schwere persönliche Entscheidung getroffen". Das verdiene Bewunderung. "Du bist ein toller Typ", sagt Schulz. Gabriel ist sichtlich gerührt.

"Es geht ein Ruck durch die SPD, es geht ein Ruck durch das ganze Land", sagt Schulz, "wir werden die Wahlen in diesem Jahr wieder richtig spannend machen". Die SPD wolle stärkstes politische Kraft werden, "und ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler zu werden". Ohne in seiner gesamten Rede den Namen von Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) zu erwähnen, betont Schulz, die SPD wolle "den Laden voranbringen, weil in diesen Zeiten das taktische Auf-Sicht-Fahren und Herumlavieren einfach zu wenig ist".

Als Schwerpunkt im SPD-Wahlkampf nennt Schulz das Thema Gerechtigkeit. "Es geht ein tiefer Riss durch unsere Gesellschaft", die SPD wolle sie wieder zusammenführen. Schulz sagt, er wolle die hart arbeitenden Menschen und deren Sorgen "in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Dafür trete ich an". Als weitere Ziele nennt Schulz erschwingliche Mieten für Familien in Ballungsräumen, Steuergerechtigkeit und die Bekämpfung von Steuerflucht großer Konzerne sowie Parität bei denn Krankenkassenbeiträgen und mehr Investitionen in die Bildungsinfrastruktur. "Wenn wir locker Milliarden zur Rettung von Banken mobilisieren, aber der Putz in den Schulen unserer Kinder von der Wand bröckelt, dann geht es nicht gerecht zu", sagt Schulz unter Applaus.

Zudem werde er sich für Europa einsetzen, betont der ehemalige Präsident des Europa-Parlaments, "ein funktionierendes Europa ist im vitalen Interesse von Deutschland". Der Versuch, Europa gegen Deutschland auszuspielen, sei "dumme Rhetorik". Schulz spricht sich auch für eine faire Verteilung der Flüchtlinge in allen EU-Staaten aus.

In der Sicherheitspolitik verspricht Schulz, in mehr Polizei zu investieren. Denn Alltagskriminalität, Wohnungseinbrüche und Vandalismus führten zu Verunsicherung, "ich habe für dieses Gefühl Verständnis". Deshalb müsse die SPD auch "Anwalt der Leute sein, die Ängste haben und die sich fürchten". Zugleich müsse der Staat konsequent gegen Kriminelle vorgehen. Wer in Deutschland straffällig werde und sich nicht an die Regeln halte, "der wird die volle Härte deutscher Gesetze und der Sicherheitsbehörden spüren".

Mit Blick auf den zurückliegenden US-Wahlkampf betont Schulz, er wolle fair mit den Wettbewerbern umgehen. "Politischer Meinungsstreit darf nicht zu Hass, zu Häme oder zu Spott führen". Er lade die demokratischen Parteien ein, sich einem Fairness-Abkommen anzuschließen, das auch die Nicht-Nutzung von "social bots" einschließt. Dies sind automatisierte Kommentare, die in den sozialen Netzwerken zur Meinungsmanipulation eingesetzt werden. Schulz sagt, Ziel sei es, "zu überlegen, wie man mit falschen Meldungen im Internet, mit Verleumdung und Hetze in den sozialen Netzwerken umgeht".

Zugleich werde die SPD gegen Anti-Demokraten kämpfen. "Rassisten, Extremisten und Populisten sage ich, sagt die gesamte SPD den Kampf an". Hierzu zählt Schulz die AfD. Die sei "keine Alternative für Deutschland", sondern "eine Schande für die Bundesrepublik".