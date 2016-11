Schutz vor Extremisten in der Truppe

Bundeswehrbewerber sollen sich künftig vorab einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Denn längst nicht jeder Rekrut will den Umgang mit der Waffe erlernen, um später die Republik zu verteidigen.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 08.11.2016



Berlin. Die Bundeswehr soll ihren Nachwuchs und vor allem dessen Berufsmotivation künftig strenger unter die Lupe nehmen. Die Bundesregierung plant eine Reform des Soldatengesetzes, wonach ab dem 1. Juli 2017 jeder Bewerber für eine Soldatenlaufbahn einer einfachen Sicherheitsüberprüfung durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) unterzogen wird. Der MAD ist jener deutsche Geheimdienst, der die demokratische Gesinnung innerhalb der Truppe im Auge behält.

Mit dem Gesetz, das kommende Woche in den Bundestag eingebracht wird, soll verhindert werden, dass die Bundeswehr als Ausbildungseinrichtung für potenzielle Terroristen, Extremisten und Schwerkriminelle missbraucht wird und gefährliche Personen in Kontakt mit automatischen Kriegswaffen und Sprengmitteln kommen. Hieraus könne "die Gefahr des Missbrauchs erwachsen", falls nicht erkannte Extremisten diverse Fähigkeiten, die sie bei der Bundeswehr erworben haben, dafür nutzten, "um Gewalttaten im In- oder Ausland zu verüben", heißt es in der Begründung der Novelle.

Das Gesetz regelt überdies, dass der MAD gegebenenfalls vorhandene, sicherheitsrelevante Erkenntnisse anderer deutscher Behörden zu einzelnen Bewerbern nutzen darf. Nach derzeitiger Praxis findet der Sicherheitscheck durch den MAD hingegen erst statt, wenn ein Bewerber bereits in den Dienst der Bundeswehr eingetreten ist. Für die Bewerbung als solche reicht bislang ein Führungszeugnis und eine Erklärung zur Verfassungstreue. Um die jährlich etwa 20.000 Kandidaten zu durchleuchten, sollen beim MAD rund 90 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden.

"Aktuell liegen Hinweise vor, dass islamistische Kreise versuchen, sogenannte 'Kurzzeitdiener' in die Bundeswehr zu bringen, damit sie eine solche Ausbildung erhalten", heißt es in der Novelle weiter. Die Bundeswehr hat seit 2007 bereits 24 aktive Soldaten als Islamisten eingestuft und 19 davon entlassen. Die restlichen 5 hatten das Ende ihrer Dienstzeit ohnehin erreicht. 30 ehemalige Soldaten sind nach Erkenntnissen des MAD nach Syrien und in den Irak ausgereist.

Laut MAD-Präsident Christof Gramm besteht die Gefahr, dass Dschihadisten die Truppe als Ausbildungscamp missbrauchen. Sie machen sich beispielsweise verdächtig, wenn sie etwa nur noch bekleidet in der Gemeinschaftsdusche erschienen oder penibel darauf achteten, dass ihr Teller nicht mit Schweinefleisch in Berührung kommt. Islamisten bilden laut Gramm die gefährlichste Gruppe unter den Extremisten in den Streitkräften. Im vergangenen Jahr untersuchte der MAD hierzu 64 Verdachtsfälle. Bei den meisten aller knapp 400 Fälle aus allen Bereichen pro Jahr handele es sich aber um mutmaßliche Rechtsextremisten. Hier waren es 2015 laut Gramm 268 Fälle. Sechsmal ging es um Linksextremismus. Meistens bestätige sich der Verdacht am Ende nicht.