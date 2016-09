Soll die Union mit der AfD koalieren?

Bündnisse mit der neuen Partei dürfe die CDU nicht auf ewig ausschließen, findet die sächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann. Und löst Widerspruch aus.

Von Alessandro Peduto

23.09.2016



Berlin. Es ist jene Art von Nachrichten, die in der Union für Unruhe sorgen: Die AfD legt in der Wählergunst erneut zu, während CDU und CSU weiter verlieren. Im jüngsten ARD-Deutschlandtrend kommt die AfD mit 16 Prozent auf ihr bundesweit bislang bestes Ergebnis. Die Union landet dagegen nur noch auf 32 Prozent. Die Frage, wie die C-Parteien mit der rechtskonservativen Konkurrenz umgehen sollen, wird damit immer drängender. Die mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann äußert nun eine Überlegung, die ihr in den eigenen Reihen jedoch wenig Zustimmung einbringt: Die Christdemokratin spricht sich für Koalitionen mit der AfD aus.

"Die CDU muss sich in Zukunft die Frage stellen, welche Machtoptionen sie hat", erklärt Bellmann. "Für immer und ewig kann die Union eine Koalition mit der AfD auf Landes- und Bundesebene nicht ausschließen." Bei der AfD gebe es "durchaus akzeptable Leute", mit denen ein Dialog möglich sei. Zwar gebe es dort "immer noch straffällig gewordene und zwielichtige Personen", von denen sich die Union "klar abgrenzen sollte". Doch dort, wo AfD und CDU nun "Seit an Seit in der Opposition sitzen, wird sich zeigen, wie groß die Gräben tatsächlich sind".

Bellmann fährt fort, die Union habe die AfD zu lange ignoriert und müsse sich nun "inhaltlich mit ihr auseinandersetzen". Wichtig sei der Dialog mit Anhängern und Mitgliedern der AfD, die sich in der Union "ihrer konservativen Heimat beraubt" sähen, sagte die CDU-Abgeordnete der "Freien Presse". Bereits der einstige Wahlkampfmanager von Kanzler Helmut Kohl (CDU), Peter Radunski, hatte zuvor für Koalitionen mit der AfD plädiert.

Widerspruch kommt indes vom Vizevorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag und Chef der sächsischen CDU-Landesgruppe, Michael Kretschmer. Bellmann sei mit ihrer Ansicht nicht mehrheitsfähig in der Fraktion, sagt er. Statt Lösungen anzubieten, sorge die AfD "nur für eine Radikalisierung und weitere Spaltung des Landes". Die AfD sei "nicht regierungsfähig". Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber zieht eine scharfe Grenzlinie. Die AfD bekämpfe "elementare Überzeugungen der CDU ", schreibt Tauber in einem Gastbeitrag für die "Welt". Zudem wende sich die AfD gegen die Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit. Die CDU dürfe sich nicht an den rechtspopulistischen Forderungen der AfD ausrichten.

Allerdings hat auch die AfD vorerst nicht das Ziel, zu regieren. Sie sehe ihre Partei fürs Erste in der Opposition, sagte AfD-Chefin Frauke Petry unlängst. In späteren Legislaturen wolle ihre Partei aber "selbstverständlich Regierungsverantwortung übernehmen". Nach einer aktuellen N24-Emnid-Umfrage sprechen sich derzeit lediglich 9 Prozent für eine Koalition von Union und AfD aus. Eine Mehrheit von 33 Prozent will hingegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot. 25 Prozent bevorzugen Rot-Rot-Grün.