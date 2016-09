Tausende Kurden versammeln sich in KÃ¶ln

Tausende Kurden versammeln sich in Köln

erschienen am 03.09.2016



Köln (dpa) - In Köln haben sich mehrere tausend Kurden zu einer Großdemonstration versammelt. Das Gelände am rechten Rheinufer im Stadtteil Deutz wird von zahlreichen Polizisten bewacht.

Insgesamt sollen mehr als 1000 Polizisten dafür Sorge tragen, dass es nicht zu Zusammenstößen etwa mit türkischen Nationalisten kommt.

Die kurdische Kundgebung richtet sich unter anderem gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Sein Vorgehen seit dem vereitelten Putsch im Juli kritisieren die Veranstalter als diktatorisch. Ebenso verurteilen sie den Angriff der Türkei auf kurdische Milizen in Syrien.

Die Demonstration wird von der Vereinigung Nav-Dem mitorganisiert. Der Verfassungsschutz stuft diese als Dachorganisation von Gruppen ein, die der als terroristisch geltenden verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK nahestehen. Einer der Redner bei der Kundgebung ist der Linke-Vorsitzende Bernd Riexinger.