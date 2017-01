Tausende gedenken Liebknecht und Luxemburg

Berlin (dpa/bb) - Tausende Menschen haben in Berlin der 1919 ermordeten Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedacht. Etwa 3500 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben am Sonntag an einem Gedenkmarsch vom Frankfurter Tor zum Zentralfriedhof Friedrichsfelde, wo die beiden begraben sind. An den Gräbern wurden Blumen und Kränze niedergelegt. Wie in jedem Jahr gedachten auch Spitzenpolitiker der Linkspartei der ermordeten Arbeiterführer, darunter der ehemalige Parteichef Oskar Lafontaine, Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau und die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten in Berlin erschossen.