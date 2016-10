Terroralarm in Sachsen: Zugriff in letzter Minute

In den sozialen Netzwerken feiern Syrer jene drei Landsleute, die die Polizei zum mutmaßlichen Terroristen al-Bakr führten. Inzwischen ist klar, welch eine Gefahr von dem 22-Jährigen ausging. Dennoch bleiben noch viele Fragen offen.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 12.10.2016



Berlin. "Bitte teilen, teilen, teilen!!!" Dieser eindringliche Aufruf mit drei Ausrufezeichen steht am Samstag als Eintrag auf der Facebook-Seite von "GermanLifeStyle GSL", einer von geflüchteten Syrern betriebenen Netzwerkseite im Internet, die mehr als 90.000 Abonnenten zählt. Syrer in Deutschland müssten "diejenigen von uns bekämpfen, die was Schlimmes für die Menschen hier, die uns unterstützen, und alle, die hier leben, machen wollen!", heißt es. Angefügt ist der vollständige Fahndungsaufruf der sächsischen Polizei zu dem 22-jährigen Syrer Dschabir al-Bakr, dem inzwischen in Leipzig festgenommenen islamistischen Terrorverdächtigen.

Syrische Flüchtlinge waren es bekanntlich auch, die den gesuchten mutmaßlichen Sprengstoffhersteller aus Chemnitz in der Nacht zu Montag in ihrer Leipziger Wohnung festgesetzt und der Polizei ausgeliefert hatten. Jetzt, nach al-Bakrs Ergreifung, feiert die syrische Gemeinschaft ihre mutigen Landsleute. "Tolle Nachricht!", heißt es auf der Facebook-Seite, auf der Einträge auf Deutsch und Arabisch zu lesen sind, zu al-Bakrs Festnahme. "Wir (GSL) bedanken uns ganz herzlich", bei Polizei und Landsmännern. "Wir sind von dem Krieg geflohen und wissen ganz genau, was es bedeutet, in einer unsicheren Lage zu leben."

Auch der Syrer Monis Bukhari, der das Facebook-Netzwerk "Syrisches Haus" mit mehr als 12.000 Abonnenten betreibt, lobt seine Landsleute in Leipzig in einem Post als Vorbilder. "Jeder sollte in einer solchen Situation auch so handeln und sich damit zur Sicherheit in Deutschland bekennen", schreibt Bukhari. Zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (beide CDU) den Männern für ihren Hinweis gedankt, der zur Festnahme geführt hatte. CDU-Generalsekretär Peter Tauber kam sogar ins Schwärmen: "Die drei Syrer sind für mich auf jeden Fall Helden." Inzwischen sitzt der Verdächtige al-Bakr in Untersuchungshaft.

Er hatte laut "Bild"-Zeitung seinen Unterschlupf in der Leipziger Wohnung über ein Online-Netzwerk syrischer Flüchtlinge gefunden. Seine Gastgeber hätten ihn überwältigt, nachdem sie über soziale Netzwerke auf die Fahndungsaufrufe aufmerksam geworden seien. "Er bot uns 1000 Euro und 200 Dollar an, wenn wir ihn freilassen", sagte einer der Wohnungsinhaber dem Blatt. "Ich bin Deutschland so dankbar, dass es uns aufgenommen hat. Wir konnten nicht zulassen, dass er Deutschen etwas antut", wird Mohamed A. zitiert.

Allerdings müssen er und die anderen Helfer nun um ihre Sicherheit fürchten. "Denn eine solche Tat wird sicherlich vom IS nicht vergessen", sagte der Leiter der Leipziger Syrienhilfe, Hassan Zeinel Abidine. Derzeit ist der Aufenthalt der Männer unbekannt. Zudem wollen sie nicht, dass ihr voller Name öffentlich bekannt wird - aus Angst vor Racheakten des IS an ihnen oder an ihren Familien in der Heimat.

Wie bedeutend die Unterstützung der Syrer war, machen jetzt Worte von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen deutlich. Es sei gelungen, "kurz vor zwölf Uhr einen Terroranschlag zu verhindern", sagt er in der ARD. Die Gefahr eines Anschlags auf einen Berliner Flughafen sei "sehr konkret" gewesen. Maaßen betont, seit Anfang September habe es Hinweise gegeben, dass der IS in Westeuropa und auch in Deutschland Anschläge etwa gegen Bahnhöfe und Flughäfen plane. Innerhalb eines Monats sei es gelungen, mit al-Bakr die Person zu identifizieren, die den Anschlag ausführen sollte. Seit Freitag sei der Verdächtige dann rund um die Uhr überwacht worden. Der Zugriff sei vorbereitet worden, nachdem er Heißkleber gekauft habe - die möglicherweise letzte noch fehlende Chemikalie zum Bau einer Bombe. Aus Sicht der Nachrichtendienste habe der Verdächtige Beziehungen zum IS unterhalten, sagte Maaßen, ohne allerdings weitere Details zu nennen.

Nach Informationen der "Welt" soll sich al-Bakr vor seinen Anschlagsvorbereitungen in der Türkei aufgehalten haben. Geprüft wird, ob er von dort aus nach Syrien reiste und sich dort in einem Ausbildungslager islamistischer Terroristen schulen ließ. Laut "Welt" kehrte al-Bakr erst Ende August nach Deutschland zurück.

Nach seiner Rückkehr aus der Türkei habe er nach einer neuen Wohnung in Sachsen gesucht. Zuletzt war er im nordsächsischen Eilenburg gemeldet gewesen. Aus der Wohnung dort war er aber nach Angaben von Nachbarn schon vor rund einem Jahr ausgezogen. Dabei soll er andere Asylbewerber um Unterstützung gebeten haben, die allerdings misstrauisch geworden seien. Auch habe er über auffällig viel Bargeld in US-Dollar verfügt, hieß es. (mit dpa/rtr)