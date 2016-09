TrÃ¼be Aussichten

Trübe Aussichten

Die Bundesregierung zeichnet ein ernüchterndes Bild von der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern kommt demnach weiterhin nur schleppend voran. Daneben sieht sie im Rechtsextremismus eine Bedrohung für die Zukunft des Ostens.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 21.09.2016



Berlin/Dresden. Iris Gleicke muss kurz überlegen, bis ihr etwas Positives zum Stand der Deutschen Einheit einfällt. Die aus Thüringen stammende SPD-Politikerin ist Ostbeauftragte der Bundesregierung und stellt an diesem Tag in Berlin ihren Jahresbericht vor. Dann nennt Gleicke beispielsweise den bundesweit einheitlichen, seit Anfang 2015 geltenden Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Dieser habe allen Unkenrufen zum Trotz die Ost-Wirtschaft nicht überfordert. Beschäftigte in 1,1 Millionen Jobs hätten davon profitiert, insgesamt also ein Fünftel.

Gleicke fallen noch ein paar weiter Dinge ein: Die ostdeutsche Wirtschaft etwa liege heute fast auf EU-Durchschnittsniveau. Auch die verbesserten Chancen für ostdeutsche Jugendliche und für Frauen nennt sie. Die Löhne seien gestiegen, ebenso die Tarifbindung. Der Arbeitslosigkeit sei gesunken, auch wenn sie im Osten bei 9,2 liege und damit deutlich höher als jene 5,7 im Westen. Und schon ist Gleicke bei jenem Teil ihres Berichts, der sie weniger optimistisch stimmt.

"Nach wie vor liegt die Wirtschaftskraft Ostdeutschlands deutlich hinter der Westdeutschlands", konstatiert Gleicke. 2015 habe das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner im Osten 27,5 Prozent unter dem des Westens gelegen, und "nichts deutet darauf hin, dass sich diese Lücke mittel- oder auch nur langfristig schließen könnte". Im Gegenteil: Das reale Wachstum im Osten sei mit 1,5 Prozent niedriger als im Westen (1,7). "Der Aufholprozess verläuft schon seit einigen Jahren äußerst verhalten", die wirtschaftlich stärksten Regionen im Osten schafften es gerade einmal, zu den schwachen Regionen im Westen aufzuschließen. "Ein ernsthaftes Hemmnis" für ein stärkeres wirtschaftliches Wachstum im Osten sei die Kleinteiligkeit der dortigen Wirtschaftsstruktur. Ferner führe das Fehlen von Großunternehmen dazu, dass es weniger erfolgreiche Kooperationen zwischen den kleineren Betrieben und Forschungseinrichtungen gebe, was vielfach Voraussetzung für Innovationen ist.

Doch noch ein anderes Thema ist Gleicke an diesem Vormittag ein wichtiges Anliegen: der um sich greifende Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Dieser stelle "in all seinen Spielarten eine sehr ernste Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder dar". Die große Mehrheit der Ostdeutschen sei nicht fremdenfeindlich oder rechtsextrem, stellt Gleicke heraus. Aber sie wünsche sich, dass diese Mehrheit noch lauter und deutlicher Stellung beziehe. "Wir Ostdeutschen haben es selbst in der Hand, ob wir unsere Gesellschaft, unsere Städte und unsere Dörfer beschützen oder ob wir sie dem braunen Spuk überlassen", mahnt Gleicke. Für den Osten stehe viel auf dem Spiel. Die SPD-Politikerin berichtet, im Ausland werde sie überall - auch von potenziellen Investoren - auf diese Entwicklung und Situation hin angesprochen. Ein nicht weltoffener Standort erleide ökonomische Nachteile. Im Tourisums gebe es teils deutliche Rückgänge.