Umstrittener Linken-Politiker Holm wird Staatssekretär

erschienen am 13.12.2016



Berlin (dpa) - Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Politiker Andrej Holm wird Staatssekretär in der neuen rot-rot-grünen Landesregierung in Berlin. Das teilte die Regierung nach der Senatssitzung mit. Die offizielle Ernennung sei für den Nachmittag geplant.

Die Personalie war umstritten, weil Holm sich als 18-Jähriger freiwillig für eine Laufbahn beim DDR-Ministerium für Staatssicherheit verpflichtet hatte. Er habe nicht den Mut gehabt, sich zu distanzieren, gestand er später ein. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat den 46-jährigen Stadtsoziologen und Gentrifizierungs-Kritiker für den Bau-Bereich in ihrer Verwaltung nominiert.