Urteil im NPD-Verbotsverfahren wird verkündet

erschienen am 17.01.2017



Karlsruhe (dpa) - Heute entscheidet sich, ob die NPD weiter in der deutschen Parteienlandschaft geduldet wird. Dann verkündet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sein Urteil in dem Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme Partei.

Ein Verbot setzt voraus, dass die Richter die NPD als verfassungswidrig einstufen. Zuletzt hatte die finanziell klamme Partei mit ihren gut 5000 Mitgliedern an Bedeutung eingebüßt, sie sitzt derzeit in keinem Landtag mehr. Deshalb gibt es Bedenken, die NPD könnte politisch zu unbedeutend sein, um eine derart scharfe Maßnahme zu rechtfertigen.

Angestoßen haben das Verfahren die Länder über den Bundesrat. Der Erfolgsdruck ist groß, denn 2003 war schon einmal ein Vorstoß gescheitert, die NPD verbieten zu lassen. In der Bundesrepublik gab es überhaupt erst zwei Parteiverbote, das letzte traf 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Unabhängig vom Ausgang hat das Urteil deshalb große historische Bedeutung. (Az. 2 BvB 1/13)