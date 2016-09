Von Burkas und Obergrenzen

Mit Vorschlägen zu einer rigiden Zuwanderungspolitik will sich die CSU vom Kurs der Kanzlerin absetzen. Nicht alle Ideen sind neu, manchen zudem politisch oder rechtlich schwer durchsetzbar. Die "Freie Presse" gibt hierzu einen Überblick.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 09.09.2016



Berlin/München. Knapp eine Woche nach der Wahlschlappe der Union in Mecklenburg-Vorpommern und dem Erstarken der AfD berät die bayerische Unionsschwester CSU über eine Verschärfung der Zuwanderungsregeln. Bei einer zweitägigen Vorstandsklausur in Schwarzenfeld in der Oberpfalz will die Führung der Christsozialen ein fünfseitiges Konzept beschießen, das strengere Bestimmungen für Migranten vorsieht.

Zuwanderungsbegrenzung und Obergrenze: In dem Papier heißt es: "Die Zahl von maximal 200.000 neuen Flüchtlingen pro Jahr bildet die Obergrenze für gelingende Integration ab und muss gesetzlich festgeschrieben werden". Zudem fordern die Christsozialen ein "Einwanderungsbegrenzungsgesetz" - mit einer Vorrang-Regelung. "In Zukunft muss gelten: Vorrang für Zuwanderer aus unserem christlich-abendländischen Kulturkreis."

Umsetzbarkeit: Da das Asylrecht in Deutschland Verfassungsrang genießt, ist die Festlegung einer numerischen Obergrenze, wie von der CSU seit Monaten gefordert, rechtlich kaum vorstellbar. Denn jeder, der einen Asylantrag bei uns stellt, hat das Recht auf ein Verfahren. Der Staat kann die Zahlen aber etwa durch schnelle Asylverfahren, konsequente Abschiebungen oder Rücknahmeabkommen mit anderen Ländern regulieren.

Auch der Vorrang für Zuwanderer aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis ist rechtlich äußerst problematisch. Denn er bedeutet im Umkehrschluss eine grundsätzliche Schlechterstellung von Zuwanderern aus anderen Kulturkreisen. Das wäre Diskriminierung und rechtlich kaum durchzusetzen.

Burka-Verbot: "Die Burka hat in Deutschland nichts verloren", betont die CSU. Diese sei "ein maximales Integrationshindernis und ein in unserer Kultur nicht zu akzeptierendes Zeichen der Unterdrückung der Frau". "Wir wollen das Tragen von Burka und Nikab in der Öffentlichkeit, wo immer dies rechtlich möglich ist, verbieten."

Umsetzbarkeit: Der Europäische Gerichtshof hat 2014 das französische Burka-Verbot für rechtens erklärt, falls ein Staat damit die Voraussetzungen für das Zusammenleben in der Gesellschaft wahren will. Die Innenminister der Union haben sich unlängst dafür ausgesprochen. CDU und SPD in der Bundesregierung sind gegen ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung - auch, weil die Zahl der Trägerinnen hierzulande marginal ist.

Doppelpass: Im CSU-Papier heißt es: "Die doppelte Staatsbürgerschaft gehört abgeschafft." Diese haben sich "als Integrationshindernis erwiesen". "Deshalb lehnen wir es ab, dass Kinder ausländischer Eltern in Deutschland automatisch Deutsche werden." Die CSU will zur alten Regelung zurück, wonach sich Kinder von Ausländern als junge Erwachsene für einen ihrer beiden Pässe entscheiden müssen. Derzeit erhalten Kinder von Ausländern, die seit mindestens acht Jahren hier leben, den deutschen Pass. Die CSU findet: "Man kann nicht Diener zweier Herren sein."

Umsetzbarkeit: Rechtlich ist eine Rückkehr zur früheren Regelung möglich, wenn eine entsprechende Mehrheit im Bundestag das will. Jedoch hat die Große Koalition - samt CSU - das Gesetz erst vor zweieinhalb Jahren entsprechend geändert. Daneben sagt die deutsche Staatsbürgerschaft wenig über die Integrationsbereitschaft aus. Beispielsweise haben viele Türken und Russen zwar nur noch den deutschen Pass. Dennoch fühlen sich viele vor allem der alten Heimat zugehörig.

Grenzkontrollen: Die CSU fordert "strikte und effektive Einreisekontrollen" und ein europäisches Ein- und Ausreiseregister. Solange dieses nicht existiere und der Schutz der EU-Außengrenzen nicht funktioniere, sei "weiterhin die Kontrolle der deutschen Binnengrenzen erforderlich". Die CSU verlangt erneut, dass die Feststellung eines Bleiberechts "künftig an der Grenze in Transitzonen" erfolgen müsse. "Wer kein Bleiberecht hat, wird direkt aus der Transitzone zurückgewiesen".

Umsetzbarkeit: Inzwischen herrscht in der Politik Einigkeit darüber, dass der Staat wissen muss, wer ins Land einreist. Die Idee eines Einreiseregisters nach US-Vorbild, in dem sich Personen vor Reiseantritt namentlich registrieren müssen, gibt es seit längerem in der CSU. Das Verfahren müsste mit anderen EU-Staaten abgestimmt werden.

Auch die Transitzonen sind eine ältere CSU-Idee. Sie wurde im vergangenen Herbst von der Koalition auf Druck der SPD verworfen. Transitzonen wie etwa in Flughäfen wären abgeschlossene Enklaven, die aufwendig abgesichert werden müssten. Die Idee funktioniert nur, falls sehr schnell darüber entschieden wird, wer asylberechtigt ist und wer nicht. Das ist derzeit aber nicht der Fall.

Abschiebungen und Rückführungen: Die CSU will Flüchtlinge schnellstmöglich wieder in ihre Heimat zurückschicken. "Nach Wegfall des Fluchtgrundes muss konsequent in die jeweiligen Heimatländer zurückgeführt werden", heißt es in der Beschlussvorlage. Die Menschen würden dort zum Wiederaufbau gebraucht. "Es wäre unmoralisch, diesen Ländern Arbeitskräfte vorzuenthalten."

Umsetzbarkeit: Deutschland kann Flüchtlingen schon jetzt einen sogenannten subsidiären Schutz erteilen. Dieser ist im Unterschied zum Asylstatus zeitlich zunächst auf ein Jahr befristet und kann mehrmals um je zwei Jahre verlängert werden. Aktuell erhalten in Deutschland viele syrische Flüchtlinge subsidiären Schutz. Er erlaubt zudem keinen Familiennachzug.