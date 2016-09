Von Erfolg zu Erfolg

Der AfD ist seit ihrer Gründung im Jahre 2013 ein für deutsche Verhältnisse beispielloser Aufstieg in der Parteienlandschaft gelungen. Wo liegen die Ursachen, was bietet die Zukunft?

Von Tino Moritz

erschienen am 05.09.2016



Dresden. Es ist ziemlich genau drei Jahre her, als die Partei ihre letzte Niederlage erlebte. Am 22. September 2013 fehlten der Alternative für Deutschland exakt 129.358 Stimmen, um in den Bundestag zu gelangen. Hätte sie jene 0,3 Prozentpünktchen mehr erhalten, wäre Bernd Lucke, damals AfD-Spitzenkandidat in Niedersachsen, in den Bundestag eingezogen statt ein paar Monate später ins EU-Parlament. Und neben ihm hätte die damalige Unternehmerin Frauke Petry Platz genommen, die sächsische AfD-Nummer 1.

Wer weiß, welchen Verlauf die Entwicklung der einstigen Anti-Euro-Partei dann genommen hätte. Etwas mehr als zwei Millionen Wähler stimmten jedenfalls schon im September 2013 für die AfD, die gerade mal sieben Monate vorher gegründet worden war. Dass sie bei der nächsten Bundestagswahl erneut mit 4,7 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern könnte, darf längst als ausgeschlossen gelten. Die Frage ist eher, wen sie alles hinter sich lässt. Seit ihrem knappen Scheitern 2013 eilt die AfD nämlich von Erfolg zu Erfolg - allen öffentlich ausgetragenen Machtkämpfen und gelegentlichen Kurswechseln zum Trotz.

Dabei besetzt sie den zuletzt immer größer werdenden Platz zwischen der unter Kanzlerin Angela Merkel weniger konservativ als pragmatisch orientierten CDU und der rechtsextremen NPD, die wohl auch durch die unliebsame Konkurrenz jetzt in keinem Landtag mehr vertreten ist. Zuletzt rückte die AfD das Thema Islam in den Vordergrund - nachdem im Vorjahr besonders viele Flüchtlinge aus muslimischen Ländern nach Deutschland gelangt waren. Ihre Rhetorik changiert zwischen Besorgnis und Radikalität, Provokation und Beschwichtigung. Zudem greift sie populäre Themen in einem einmaligen Mix auf: Skepsis gegenüber der Nato, Sympathie gegenüber Putins Russland, Volksentscheide auf Bundesebene. Entscheidend für das Wahlverhalten ist im Moment jedoch die grundsätzliche Kritik am Flüchtlingskurs der Kanzlerin.

Neun Landtagswahlen gab es seit 2014 - und überall schaffte es die AfD auf Anhieb ins Parlament. Dort sitzen ihre Vertreter ausnahmslos in der Opposition. Alles andere wäre mit dem Image der neuen Kraft, die das etablierte Establishment aufmischen will, auch nicht vereinbar. Ihre "Anti"-Haltung pflegt die AfD gegenüber der von ihr als "Konsens-" oder "Altparteien" bezeichneten Konkurrenz wie auch gegenüber den meisten Medien. Diese würden genauso wie Politiker mit "unsachlichen Diffamierungen" Hass und Gewalt gegen die AfD schüren, was zu Verhältnissen wie in der "Weimarer Republik" führen könne und eine "Schande für Deutschland" sei, teilte die Partei kurz vor der Mecklenburg-Vorpommern-Wahl mit. Anlass waren Attacken gegen mehrere AfD-Politiker. Regelmäßig werden auch Büros verwüstet und Wahlplakate beschmiert.

Dort, wo die AfD es ins Parlament geschafft hat, gibt sich die Konkurrenz durchaus Mühe, sich mit ihr inhaltlich auseinanderzusetzen - allerdings nur rhetorisch. In Sachsen beispielsweise folgt das CDU/SPD-Regierungslager grundsätzlich keinem Oppositionsvorstoß, während die anderen beiden Oppositionsparteien, Linke und Grüne, nie einem AfD-Antrag zustimmen würden. Nicht anders erging es in den 1980er Jahren den Grünen und in den 1990ern der PDS.

Beiden hat das langfristig nicht wirklich geschadet: Die Grünen sitzen inzwischen in 10 von 16 Landesregierungen, und die heutige Linke regiert in Thüringen und Brandenburg mit. Im Westen hat sie indes große Probleme, überhaupt in die Parlamente zu kommen. Anders als die AfD: Auch sie hat im Osten inzwischen deutlich höhere Stimmanteile als im Westen, aber nur in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen hatte sie Mühe, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen.

Der Erfolg der AfD hat auch viel mit ihrer enormen Reichweite in den sozialen Netzwerken zu tun. Frauke Petry hat auf Twitter etwa 22.000 Follower und ihr öffentliches Facebook-Profil mehr als 155.000 Fans, das der Partei 284.000.

Petry und ihr Team teilen im Netz kräftig aus, scheuen vor Rechtspopulismus nicht zurück, nennen Merkel die "größte Antisemiten-Importeurin der deutschen Geschichte". Petry schreibt dort auch vom Original AfD, das die CDU nun nur noch kopiere: "Wir haben die Stimmen der Bürger aufgenommen und kanalisiert."

Die gebürtige Dresdnerin, die vor einem Jahr den internen Machtkampf mit ihrem damaligen Co-Chef Bernd Lucke auch mit Hilfe der Parteirechten gewann, ist an der Basis populär, hat aber unter Spitzenfunktionären zum Teil erbitterte Feinde. Zuletzt scheiterte der gemeinsam Versuch von Vize Alexander Gauland, Thüringens Landeschef Björn Höcke und Co-Chef Jörg Meuthen, Petrys Macht zu beschneiden, zwar kläglich. Aber spätestens nach der Berlin-Wahl in zwei Wochen dürfte der interne Kampf um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl 2017 wieder losgehen.

Wie viel dann dort für die AfD möglich ist, wird wohl auch von der deutschen Sicherheitslage, Erfolgen in der Integrationspolitik, dem Zustand der EU, vielleicht sogar vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen abhängen. Ein Fingerzeig ist im Frühjahr 2017 durch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu erwarten, wo die AfD unter Führung von Petrys Lebensgefährten Marcus Pretzell antritt. Dann werden die Piraten, denen nach ihren Wahlerfolgen 2011 und 2012 bereits eine große Zukunft bescheinigt worden war, vermutlich ihre letzten Landtagsmandate verlieren. Die AfD dürfte sich im Parteienspektrum hingegen für längere Zeit festsetzen. Ihre Basis ist größer, ihr Themenspektrum breiter.

Wie Petry ist auch Pretzell innerparteilich nicht unumstritten, schaffte am Wochenende aber die Kür zum NRW-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Auch im bevölkerungsreichsten Bundesland will die AfD in der ersten Legislaturperiode das "Handwerkszeug" lernen, um dann in der zweiten Regierungsverantwortung zu übernehmen, wie Pretzell im Bielefelder "Westfalen-Blatt" ankündigte. Die Rolle als Juniorpartner ist dabei aber zu wenig. "Wenn wir als AfD wirklich etwas verändern wollen", so Pretzell, müsse sie zur Bundestagswahl 2021 ein anderes Ziel erreichen - nämlich "bis dahin Kanzlerpartei zu sein".

Eines kann schon jetzt ausgeschlossen werden: dass Petry im nächsten Bundestag neben Bernd Lucke sitzt. Dessen neue Partei "Alfa" wird mangels Relevanz nicht mal in den Umfragen ausgewiesen. Den Verlust durch den Austritt von Luckes Anhängern vor einem Jahr hat die AfD längst kompensiert. Sie hat nach eigenen Angaben inzwischen wieder 23.000 Mitglieder. Tendenz steigend.