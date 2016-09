Von der Lobby des Ostens zur jungen GroÃŸstadtpartei?

Von der Lobby des Ostens zur jungen Großstadtpartei?

Nach ihrem Erfolg bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl steht die Linke vor einer Rückkehr an die Regierung. Zwar haben die Genossen einige Ostberliner Hochburgen an die AfD verloren. Doch zugleich legt die Partei im Westen zu. Es ist etwas in Bewegung geraten.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 21.09.2016



Berlin. Sie strahlen über das ganze Gesicht. Das Linke-Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie der Berliner Landesvorsitzende der Partei, Klaus Lederer, präsentieren sich am Tag nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl vor der Presse und lassen keinen Zweifel daran, dass sie zufrieden sind. 15,6 Prozent fuhr die Partei am Wahlsonntag ein, so viel wie seit 2001 nicht mehr. Vor fünf Jahren waren es nur 11,7 Prozent.

Auch im Verlauf dieses Jahres hatte die Linke zunächst wenig Grund zur Freude bei den insgesamt fünf Landtagswahlen. Im März scheiterten die Genossen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an der Fünf-Prozent-Hürde. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern verschlechterten sie sich derweil massiv.

Mit dem jüngsten Ergebnis in Berlin ist den Genossen hingegen ein Erfolg gelungen, der sie bis in Regierungsverantwortung führen dürfte. Schon zwischen 2002 und 2011 war in der Hauptstadt Rot-Rot unter dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Ruder. Unter seinem SPD-Nachfolger Michael Müller könnte diesmal die bundesweit erste von der SPD geführte rot-rot-grüne Landesregierung zustandekommen. Die Linke wäre dort zweitstärkste Kraft.

Anders als 2002, als eine Koalition mit der Linken vor allem den Westteil der Stadt und der Republik in Aufregung versetzte, blickt heute eine Mehrheit recht gelassen auf ein solches Bündnis. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die rot-roten Jahre in der Hauptstadt keineswegs als Krisenzeiten in Erinnerung geblieben sind. Zudem gilt der Linke-Landesverband mit seinem reformorientierten Vorsitzenden Lederer als solide Truppe, und zwar nicht nur in den Ostberliner Stammbezirken.

Dort ist die Linke mit einem Ergebnis von 23,4 Prozent zwar erneut stärkste Kraft geworden. Allerdings gibt es Ausnahmen. In Lichtenberg, Marzahn-Hellerdorf und Treptow-Köpenick verliert die Linke an die AfD, die dort ihre berlinweit besten Ergebnisse von um die 20 Prozent eingefahren hat. Etwa 12.000 Stimmen der Linken gingen diesmal an die AfD, die in Marzahn-Hellersdorf zwei und in Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Pankow je ein Direktmandat für das Abgeordnetenhaus errang.

Parallel dazu gibt es aber eine Entwicklung, die die Linke optimistisch stimmen dürfte. In allen West-Bezirken haben die Genossen nämlich deutlich zugelegt. Mit 10,1 Prozent schnitt die Linke im Westteil der Stadt sogar zweistellig ab. Selbst im reichen, gediegenen Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, in dem mehrheitlich CDU gewählt wird, erreichte die Linke 9,3 Prozent und kann damit ihr Ergebnis von 2011 fast verdreifachen. Ähnliche Zahlen gibt es für den bürgerlichen Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Auch im ärmeren Neukölln bekam die Linke mit 13,6 Prozent fast dreimal so viele Stimmen wie vor fünf Jahren.

Parteichef Riexinger freut sich zwar über diese Entwicklung, denn sie zeige, dass die Linke bei jüngeren Wählerschichten in urbanen Regionen zulege. Dies sei ein positives Signal. Allerdings verliere die Partei zugleich in den ostdeutschen Flächenländern an Zustimmung, und zwar besonders bei den Älteren. Überdies gelinge es seiner Partei immer weniger, Arbeiter und Erwerbslose als Wähler zu erreichen. Diese Entwicklung sei bedenklich.

Trotzdem sehen die Genossen die rot-rot-grüne Mehrheit in Berlin als Signal für eine mögliche Ablösung der Großen Koalition auch im Bund. "Große Koalitionen können abgewählt werden", sagt Riexinger. Es sei durchaus möglich, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer in dessen Rolle in der Koalition bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2017 abzulösen. Kipping betont, das Berliner Ergebnis mache "Mut für neue linke Mehrheiten".

Deutlich verhaltenere Töne kommen derweil von der Linksfraktionschefin im Bundestag, Sahra Wagenknecht. Die rot-rot-grüne Weichenstellung in Berlin hält sie nicht automatisch für einen Fingerzeig für eine solche Koalition im Bund. "Wir werden uns nicht anbieten als Mehrheitsbeschaffer einer ehemaligen Volkspartei, die ihre eigenen Wähler vergrault hat, wenn sie nicht wirklich ihre Politik verändern möchte", sagt Wagenknecht an die Adresse der SPD. "Da müsste sich sehr, sehr viel ändern." Die Debatte über die Marschroute der Linken ist neu eröffnet.