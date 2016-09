Wahlanalyse: SPD hat hohes Vor-Ort-Ansehen

Sozialdemokraten profitieren vom Kandidaten-Plus - AfD profitiert von Flüchtlingsthema und Statusängsten

erschienen am 05.09.2016



Mannheim. Laut Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen haben bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern alle bisher im Landtag vertretenen Parteien Verluste erlitten, stärkste Partei blieb aber wie immer seit 1998 die SPD.

CDU und Linke fielen auf ihr schwächstes Ergebnis in diesem Bundesland, die AfD erkämpfte bei der neunten Landtagswahl in Folge Landtagsmandate und überholte erstmals die CDU. Dass die SPD stärkste Kraft bleibt, verdankt sie hohem Vor-Ort-Ansehen, guter Regierungsarbeit, Sachkompetenz und allen voran Erwin Sellering:

Mit bester Reputation und überzeugenden Leistungen (gute Arbeit: 78 Prozent) entpuppte sich der Ministerpräsident als nahezu optimaler Spitzenkandidat. 67 Prozent aller Befragten wollten Sellering als Regierungschef und nur 18 Prozent CDU-Herausforderer Lorenz Caffier, der auch beim Image und im Eigenschaftsvergleich chancenlos blieb.

Neben Kandidaten-Plus und einem hervorragenden Ansehen als Landespartei bekam die SPD für ihre Arbeit in der rot-schwarzen Koalition sichtbar bessere Noten als die CDU. Linke und Grüne konnten in der Opposition nicht überzeugen. Und während die wirtschaftliche Lage im Land positiver beschrieben wurde als 2011, setzten bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt deutlich mehr Befragte auf SPD- als auf CDU-Politik. Bei sozialer Gerechtigkeit sowie bei der Politik für die einfachen Bürger, wo ebenfalls die SPD führte, fiel die CDU sogar klar hinter die Linke zurück.

Wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht - anders als im Bund oder bei den Landtagswahlen im März hinter den Jobs jetzt nur zweitwichtigstes Thema - kamen SPD, CDU und Linke auf 25, 18 beziehungsweise acht Prozent. Die AfD hat hier für 17 Prozent die besten Konzepte, bleibt bei den Parteikompetenzen ansonsten aber wie gewohnt sehr schwach und gilt auch perspektivisch nicht als gewinnbringende Alternative: Könnte die AfD nach der Wahl mitbestimmen, würde sie für nur 14 Prozent bessere, aber für 59 Prozent aller Wahlberechtigten schlechtere Politik machen als die anderen Parteien (kein Unterschied: 17 Prozent).

Für ihre eigenen Wähler ist die AfD vor allem "die einzige Partei, die die wichtigen Probleme beim Namen nennt" (90 Prozent; alle Befragte: 33 Prozent), wobei auch Wahlmotive, Problemempfinden und Statusdenken stark abweichen: Bei einer ansonsten landespolitisch geprägten Wahl war für 60 Prozent der AfD-Wähler (alle Befragte: 38 Prozent) die Bundespolitik wichtiger, bei der Bundesregierung und Kanzlerin extrem kritisch gesehen werden und 90 Prozent (alle Befragte: 51 Prozent) Merkels Flüchtlingspolitik ablehnen.

Die Zahlen basieren auf einer telefonischen Befragung der Forschungsgruppe Wahlen unter 1520 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern in der Woche vor der Landtagswahl und auf der Befragung von 14.559 Wählern am gestrigen Wahltag. (fp)