Was braucht ein starker Staat in schwierigen Zeiten?

Bundesinnenminister de Maizière sieht die Zeit für gekommen, das Land für mehr Sicherheit umzukrempeln

erschienen am 04.01.2017



Dresden. Seit dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten und vielen Verletzten wird heftig über die Sicherheitsstruktur in Deutschland diskutiert. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hat nun "Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten" vorgelegt. Viele seiner Vorschläge sind nicht neu, würden aber tief in föderale Strukturen der Bundesrepublik und ins Grundgesetz eingreifen. Uwe Kuhr gibt Antworten auf wichtige Fragen.

Wo setzt de Maizière an?

Deutschland ist seiner Meinung nach nicht ausreichend auf denkbare Krisen und Katastrophen vorbereitet. "Wir sind an Normalität und das Ausbleiben von Katastrophen gewöhnt", schreibt der Minister. Und so sei auch das Land organisiert. Weil sich aber die Zeiten änderten, müsse nachgesteuert werden. Schwachpunkte sieht er beispielsweise bei den zersplitterten Zuständigkeiten bei der Terrorismusbekämpfung. Die Bundespolizei sei in ihren Wirkungsfeldern auf Bahnhöfe, Flughäfen und die Grenzsicherung beschränkt. Auch gegen die Gefahren aus dem Internet sei das Land nicht genügend gewappnet. Krisenfest bedeutet für de Maizière auch, das Land gegen den Massenzustrom von Flüchtlingen zu schützen und abgelehnte Asylbewerber schneller wieder abzuschieben.

Wie stellt der Bundesinnenminister sich die innere Sicherheit künftig vor?

Der Minister will vor allem die bisher zwischen Bund und Ländern zersplitterten Zuständigkeiten etwa beim Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder nationale Katastrophen neu organisieren. Eine seiner zentralen Thesen lautet deshalb: "Wo Bund und Länder in Angelegenheiten der Sicherheit des Bundes zusammenarbeiten, braucht der Bund eine Steuerungskompetenz über alle Sicherheitsbehörden."

Was leitet er daraus ab?

De Maizière will die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt, den Verfassungsschutz und den Katastrophenschutz zentraler regeln und allen Behörden Durchgriffsrechte in die Länder geben. So soll das Bundeskriminalamt mehr Befugnisse erhalten, weil bisher die Koordinierung zum Beispiel bei der Kontrolle von Gefährdern nicht ausreichend geregelt sei. Das war offenbar beim Berliner Attentäter Anis Amri der Fall. Für solche Fälle bringt der Minister ein Initiativrecht der Sicherheitsbehörden ein, um solche Personen in Abschiebehaft nehmen zu können.

Was soll mit dem Verfassungsschutz der Länder passieren?

Diese Aufgabe soll seiner Meinung nach in eine Bundesverwaltung überführt werden. Sein Argument: Die Arbeit beim Verfassungsschutz ist letztlich allein auf gesamtstaatliche Schutzgüter bezogen. Doch auf die faktische Abschaffung der regionalen Ämter für Verfassungsschutz reagierten die Länder zumeist ablehnend. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) hält de Maizière entgegen, dass sich der Dienst neben der internationalen Terrorabwehr auch um den lokalen Extremismus zu kümmern habe.

Wie soll die Bundespolizei, also der ehemalige Bundesgrenzschutz, aussehen?

Die Bundespolizei, die dem Bundesinnenminister unterstellt ist, würde vor dem größten Wandel stehen. Sie soll schrittweise zu einer "echten Bundes-Polizei werden", heißt es. Dafür fordert der Minister bundesweite Kompetenzen bei Verfolgungs- und Fahndungsmaßnahmen, die sich bisher nach dem Gesetz nur auf den 30 Kilometer tiefen grenznahen Raum beschränken. Die Bundespolizei soll zudem eine "zentrale Verfolgungs- und Ermittlungszuständigkeit" bei unerlaubten Aufenthalten bekommen. Außerdem soll sich die Bundespolizei stärker bei der Sicherung der EU-Außengrenzen engagieren. Die Linkspartei befürchtet "den Einstieg in einen autoritären Polizeistaat mit deutschem FBI".

Länderübergreifende Probleme bei der Hochwasserabwehr sind aus der Vergangenheit bekannt. Was soll der Katastrophenschutz nun leisten?

Für künftige nationale oder länderübergreifende Katastrophen schlägt de Maizière eine Bundesorganisation vor, die die Koordinierung in die Hand nimmt. Er vermutet, dass in einem Ernstfall die Bevölkerung keinerlei Verständnis dafür habe, dass eine derartige, übergeordnete Entscheidungsstelle fehle. Falls die Polizei an Kapazitätsgrenzen komme, solle nun auch die Bundeswehr eingesetzt werden können.

Gibt es Vorschläge zur Bewältigung der Flüchtlingsströme?

Gegen eine erwartet hohe Zahl an abgelehnten Asylbewerbern bietet er den Ländern Unterstützung des Bundes bei der Rückführung sowie "Bundesausreisezentren" in Eigenregie des Bundes an. Im Gegenzug fordert er von den Ländern mehr Plätze für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Der Bund soll für den Vollzug bei Rückführungen mit zuständig werden - bisher sind hier allein die Länder verantwortlich.

Hat er ein Rezept gegen Massenzuwanderung?

De Maizière bringt einen "Massenzustrom-Mechanismus" ins Gespräch. Er soll Europa vor Migrationskrisen schützen. Dazu müssten die EU-Anforderungen an "sichere Drittstaaten" gesenkt werden, um in den Staaten Nordafrikas Auffanglager nach dem Vorbild der Türkei zu errichten. Von einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr, wie sie die CSU ultimativ fordert, ist in dem Papier keine Rede.

Wie fällt das Echo aus?

Kurz gesagt: Für die Länder ist zu viel Strukturwandel und zu wenig Aktionsplan im Spiel. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gilt einiges als "geradezu abwegig". Wie solle die Bundespolizei bei Personalmangel gestärkt werden, fragte er. Auch aus Hessen, Bremen und Nordrhein-Westfalen gab es keinen Beistand. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte, de Maizières Vorschläge könne man diskutieren, sie liefen aber auf eine Föderalismusreform hinaus, die Jahre dauerte. Nur die Vorschläge zum Asylrecht stießen auf Zustimmung. (mit dpa)