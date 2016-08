Was die Einheitsrente bringt

Für viele Ostdeutsche ist die Rentenangleichung eine Frage der Ehre. Die Bundesregierung kennt diesen Wunsch und möchte ihn schon bald erfüllen. Doch schon jetzt ist klar, dass nicht alle davon profitieren werden. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Noch völlig offen ist dagegen die Finanzierung. Darüber streiten gerade in Berlin Sozialministerin Andrea Nahles und Finanzminister Wolfgang Schäuble.

Die Verlierer

Wie wird es jungen Ostdeutschen ergehen, wenn ihre Löhne nach der Rentenangleichung nicht mehr hochgewertet werden? Unser Beispiel zeigt einen Fräser, der 2021 40 Jahre alt ist. Er zahlt seit seinem 22. Lebensjahr in die Rentenkasse ein und wird mit 67 in den Ruhestand gehen. Auch er verdient sein Arbeitsleben lang durchschnittlich 2632 Euro im Monat. Dieser Verdienst wird die ersten 18 Jahre lang hochgerechnet. Durch die geplante Angleichung der Ost- an die Westrenten entfällt jedoch ab 2021 die Aufwertung. Die weiteren 27 Jahre bis zu seiner Rente erhält der Fräser zwar den höheren Rentenwert West, für die Berechnung gilt aber sein niedrigeres Ostgehalt. Nach der jetzt üblichen Berechnung würde er als Rentner 1289 Euro erhalten, nach der Angleichung würde sein monatliches Altersgeld auf 1231 Euro sinken. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Anders als von den Politikern erhofft, existieren zwischen Ost- und Westdeutschland in einzelnen Branchen noch immer große Lohnunterschiede. Vor allem im Erzgebirge wurden lange Zeit Löhne von sechs bis acht Euro gezahlt. Mit dem Mindestlohn wurde dieses Niveau zwar etwas angehoben. Seit Anfang letzten Jahres müssen die Unternehmen 8,50 Euro je Stunde und ab 2017 dann mindestens 8,84 Euro zahlen. Diese niedrigen Löhne werden ab 2021 aber nicht mehr aufgewertet. Es ist davon auszugehen, dass dann deutlich mehr Ostdeutsche im Alter auf Sozialleistungen angewiesen sind. Die junge Generation und Niedriglohnverdiener sind die Verlierer.

Die Gewinner Eine Wirtschaftskauffrau oder ein Dreher verdienten in der DDR bis zur Wende deutlich weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen. Die Politik ging damals davon aus, dass diese Unterschiede noch einige Zeit bestehen bleiben. Es bestand deshalb damals die Sorge, dass die meisten Ostdeutschen im Alter nur eine Minirente erhalten würden. Deshalb fanden die Politiker einen Kompromiss: Die ostdeutschen Löhne und Gehälter werden für die Rentenberechnung hochgewertet. Anfangs waren es um die 300 Prozent, jetzt sind es knapp 15. Aufgewertet werden generell alle Löhne. Dabei hätten es einige Branchen wie etwa Banken oder Versicherungen gar nicht mehr nötig. Sie zahlen bereits seit Jahren Westlohn. Durch die Aufwertung der Löhne erwirbt z.B. ein ostdeutscher Dreher bei einem monatlichen Durchschnittsverdienst von 2632 Euro nach einem Jahr Beitragszahlung einen Rentenanspruch von 28,66 Euro im Monat - ohne Hochwertung wären es 24.96 Euro. Somit bekommt er eine Rente von rund 1289 Euro. (Um die Unterschiede deutlich zu machen, geht unser Beispiel davon aus, dass der Versicherte ein Arbeitsleben lang diesen Verdienst hatte.) Bei dem von Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) geplanten Gesetz soll es ab 2021 eine bundesweit einheitliche Rentenberechnung geben und dabei auch einen einheitlichen Rentenwert. Er liegt im Westen derzeit bei 30,45 Euro. Außerdem werden die ostdeutschen Renten bis dahin noch zweimal deutlich steigen. Das Altersgeld unseres Drehers würde dann auf mindestens 1370 Euro steigen. Rentner und rentennahe Jahrgänge hierzulande wären die Gewinner der Angleichung. (na)

Keiner will's bezahlen Union und SPD haben sich die Ost-West-Renteneinheit in ihren Koalitionsvertrag geschrieben - dass muss aber nicht heißen, dass sie auch wirklich kommt Die Angleichung der Ost-Renten an das Westniveau droht am Streit zwischen Union und SPD über die Finanzierung zu scheitern. Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) sei weiter nicht bereit, die Mehrkosten aus der gesetzlichen Rentenkasse zu bezahlen, Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will dafür nicht Steuereinnahmen in Anspruch nehmen. Das geht nach Ansicht des Grünen-Rentenexperten Markus Kurth aus der Antwort des Nahles-Ressorts auf seine Anfrage hervor. Nahles plant eine Angleichung in zwei Schritten. Danach belaufen sich die Mehrausgaben von 2018 an zunächst auf 1,8 Milliarden Euro im Jahr. 2020 seien es dann 3,9Milliarden Euro. Nach dem Nahles-Konzept sollen danach die Kosten abnehmen.Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig nahm Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Pflicht. Merkel habe den Schritt bereits 2009 auf dem Deutschen Seniorentag versprochen, sagte die Familienministerin gestern. "Die Kanzlerin steht hier in der Pflicht." Es könne nicht sein, "dass jetzt ihr Finanzminister die Sache wieder in Frage stellt".