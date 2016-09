Wegfahrsperre fÃ¼r AlkoholsÃ¼nder kommt

Wegfahrsperre für Alkoholsünder kommt

Wer schon einmal wegen Alkohol am Steuer auffällig geworden ist, muss demnächst wohl mit neuen Auflagen rechnen. Doch die technische Lösung hat auch ihre Tücken.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 14.09.2016



Chemnitz. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will Alkoholsünder künftig per automatischer Sperre am Fahren hindern. Demnach soll der Wagen nur dann starten können, wenn eine vorherige Atemmessung Entwarnung gegeben hat. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte das Ministerium auf Anfrage der "Freien Presse". "Wir bereiten gerade den Entwurf für die Einführung von Alkohol-Interlocks vor. Es gibt mit diesen Alkohol-Wegfahrsperren gute Erfahrungen in Schweden und den Niederlanden. Diese Erfahrungen haben auch Untersuchungen der Bundesanstalt für Straßenwesen bestätigt. Alkohol am Steuer ist immer noch eine der häufigsten Unfallursachen", erklärte Dobrindt. Weitere Details nannte er nicht.

Der ADAC befürwortet zunächst ein Pilotprojekt, um den Nutzen von Wegfahrsperren in Kombination mit rehabilitativen Maßnahmen zu erforschen. Ins gleiche Horn stößt Bernd Wiesner, Leiter der verkehrspsychologischen Beratungsstelle Sachsen. Auch für ihn ist es nachweislich ein zusätzliches Instrument, um die Verkehrssicherheit zu verbessern, "aber nur in Verbindung mit obligatorischen Pflichtschulungen, um das Trinkverhalten nachhaltig zu ändern". Wiesner weiter: "Wird eine solche Sperre vom Richter oder der Verwaltungsbehörde angeordnet, könnte der Fahrer auch den Beifahrer pusten lassen. Wer kontrolliert das?" Viel schwerer wiege aber, dass nach Ende der Auflage das Rückfallrisiko nach oben schießt. "Diese Fahrer ändern ja nur ihr Fahr-, nicht aber ihr Trinkverhalten. Wird die Sperre je nach Auflage nach einem Jahr wieder ausgebaut, dann kann es erneut zu Trunkenheitsfahrten kommen. Als verordnete Dauereinrichtung sind die Geräte zu teuer", so Wiesner.

2015 wurden in Deutschland 3459 Menschen im Straßenverkehr getötet. In 256 Fällen, und somit bei etwa jedem dreizehnten Verkehrstoten, war Alkoholeinfluss die Unfallursache. Bei der Hälfte der Kraftfahrer, die im Rahmen einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung begutachtet wurden, war eine Alkoholauffälligkeit im Spiel.