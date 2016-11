Weniger Steuern, mehr Heimat

Die CDU will mit schärferen Gesetzen zu Asyl und innerer Sicherheit sowie mit Wohltaten für Familien verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Auch die CSU darf sich freuen, Ostrentner dagegen weniger.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 21.11.2016



Berlin. Die CDU läuft sich warm für das Wahljahr 2017. Nachdem sich Angela Merkel am Sonntag zu einer erneuten Kanzlerkandidatur bereit erklärt hat, billigte der CDU-Bundesvorstand einstimmig einen Leitantrag, der besonders bei den Themen Familie, Flüchtlinge und innere Sicherheit das Profil der schwächelnden Christdemokraten schärfen soll. "Orientierung in schwierigen Zeiten" lautet der Titel des 21-seitigen Papiers, über das nun der CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember in Essen befinden muss.

Unter anderem plant die CDU-Führung Steuerentlastungen für Familien und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Zudem sollen "junge Familien mehr als bisher bei der Bildung von Vermögen und Eigentum" Hilfe erhalten, etwa über die Förderung von Wohneigentum. Die CDU nennt als Beispiele Baukindergeld sowie günstigere Kreditkonditionen bei Maßnahmen zu Energieeffizienz. Überdies soll der Steuervorteil für Ehegatten schrittweise ergänzt werden um ein sogenanntes Familiensplitting, bei dem auch unverheiratete Paare mit Kindern profitieren. Alleinerziehende sollen ebenfalls mehr Unterstützung erhalten. Konkreter wird der Leitantrag an dieser Stelle nicht.

Gekippt wurde im Lauf der Antragsberatungen indes die Zusage, dass in dieser Legislaturperiode noch die Angleichung der Renten in Ost und West beschlossen werden sollte. Dies ist in der CDU umstritten, da hiermit auch die Höherwertung der Ost-Einkommen infrage stünde. Auch der Satz "Ein Mindestrentenniveau wollen wir über 2030 hinaus sicherstellen" wurde gestrichen. Eine Formulierung, in der es angesichts der steigenden Lebenserwartung darum ging, die gewonnene Lebenszeit "in angemessenem Umfang auf zusätzliche Arbeit und zusätzlichen Ruhestand aufzuteilen", wurde ebenfalls aus der Endfassung entfernt.

Als Entgegenkommen an CSU und konservative CDU-Mitglieder gilt im Kapitel "Zusammenhalt und Identität" die Forderung nach einer "Leitkultur in Deutschland", die als "einigendes Band" für Einheimische, Zuwanderer und Flüchtlinge gelte. "Unsere Antwort auf Globalisierung ist Heimat", heißt es an anderer Stelle, "Heimat schafft Sicherheit, Geborgenheit, Zusammenhalt und Perspektive". Vollverschleierungen, etwa durch Burkas, lehnt die CDU ab, formuliert aber moderater als die CSU. So wollen die Christdemokraten die Vollverschleierung "unter Ausschöpfung des rechtlich Möglichen" verbieten.

Für eine bessere Sicherheit im Ausland sollen die Verteidigungsausgaben erhöht werden. Im Inland ist geplant, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum samt Gesichtserkennung zu erleichtern, Body-Cams für Polizisten einzuführen und Gewalt gegen Staatsbeamte strenger zu ahnden. Auch gegen Wohnungseinbruch soll härter vorgegangen werden. Zudem will die CDU Fahndern mehr Handhabe zur Verfolgung von Straftaten im Internet erteilen, etwa bei Aufrufen zu Gewalt und Hass. Dies gilt auch für islamistische Prediger, die zu Terroranschlägen animieren.

Zugleich verschärft die CDU den Ton in der Flüchtlingspolitik: "Die Ereignisse des vergangenen Jahres dürfen sich nicht wiederholen", heißt es in dem Antrag. Zu diesem Zweck sollen "falls erforderlich" auch Maßnahmen "wie etwa Transitzonen" beschlossen werden. Auch dies ist eine alte Forderung der CSU. Außerdem wird betont, dass abgelehnte Asylbewerber "grundsätzlich" rückgeführt werden sollen. Das Verzögern und Verschleppen von Verfahren dürfe kein Weg sein, um einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu erreichen.