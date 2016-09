Zehntausende bei Demos gegen Freihandelsabkommen erwartet

Die Pläne für eine riesige transatlantische Freihandelszone entzweien Deutschland. Für die einen sind sie eine riesige Chance. Die anderen sehen Gefahren für Demokratie, Kultur und Verbraucherschutz. Gegner der geplanten Freihandelsabkommen gehen heute in vielen deutschen Städten auf die Straße.

erschienen am 17.09.2016



Berlin/Köln (dpa) - Zehntausende Menschen werden heute in vielen deutschen Großstädten zu Kundgebungen gegen die Handelsabkommen TTIP und Ceta erwartet. Zur größten Demonstration rechnen die Veranstalter in Berlin mit rund 80 000 Menschen.

Aber auch in Köln, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart sollen mehrere zehntausend Menschen zusammenkommen.

Aufgerufen zu den Kundgebungen hat ein Bündnis aus 26 Gewerkschaften, Umweltverbänden und kirchlichen Gruppen. Sie befürchten, dass durch die Abkommen, die zwischen der EU und den USA (TTIP) sowie Kanada (Ceta) geschlossen werden sollen, Umwelt- und Sozialstandards ausgehöhlt werden. Befürworter versprechen sich von den Freihandelsabkommen eine Ankurbelung des Wirtschaftswachstums.