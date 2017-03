Acht Monate nach Aus in Belgien: Wilmots wird Nationaltrainer der Elfenbeinküste

erschienen am 21.03.2017



Der ehemalige Bundesliga-Profi und -Trainer Marc Wilmots hat acht Monate nach seiner Entlassung als Fußball-Nationalcoach Belgiens einen neuen Job gefunden. Der 48-Jährige betreut zukünftig die Auswahl der Elfenbeinküste. Das gab der Verband FIF am Dienstag bekannt. Wilmots folgt auf den Franzosen Michel Dussuyer, der nach dem Scheitern der Elfenbeinküste in der Vorrunde des Afrika-Cups zu Beginn des Jahres gehen musste.

Nach dem Viertelfinal-Aus des Mitfavoriten Belgien bei der EM-Endrunde im vergangenen Jahr gegen Wales (1:3) hatte der Verband die Trennung vom einstigen Publikumsliebling von Schalke 04 vollzogen.