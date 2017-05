Advocaat ab 6. Juni offiziel wieder Bondscoach

erschienen am 23.05.2017



Dick Advocaat wird am 6. Juni offiziell seinen Dienst als Trainer der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft antreten. Das gab der Verband KNVB am Dienstag bekannt. Advocaat, der zum dritten Mal das Amt des Bondscoaches übernimmt, stößt in Noordwijk zur Elftal wie auch sein neuer Assistent Ruud Gullit.

An der Nordseeküste absolviert das Oranje-Team sein Trainingslager zur Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am 9. Juni gegen Luxemburg. Bis zum Saisonende der türkischen Liga bleibt Advocaat Trainer des Spitzenklubs Fenerbahce Istanbul.

Unter der Leitung der Interims-Trainers Fred Grim und Frans Hoeks bereiten sich die Niederlande ab dem 27. Mai in einem Trainingslager in Lagos in Portugal auf die Länderspiele gegen Marokko (31. Mai.) und gegen die Elfenbeinküste (4. Juni.) in Rotterdam vor.