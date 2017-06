Advocaat kündigt an: Sneijder wird niederländischer Rekordnationalspieler

erschienen am 06.06.2017



Tolles Geburtstagsgeschenk für Wesley Sneijder: Der Mittelfeldspieler wird am kommenden Freitag an seinem 33. Geburtstag mit ziemlicher Sicherheit alleiniger Rekordnationalspieler der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft. Der neue Bondscoach Dick Advocaat kündigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz an, dass Sneijder an seinem Ehrentag seit längerer Zeit wieder in der Startelf stehen wird.

Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg würde der Routinier von Galatasaray Istanbul zum 131. Mal im Oranje-Trikot auflaufen und damit in der ewigen Rangliste am früheren Torwart und heutigen Ajax-Direktor Edwin van der Sar vorbeiziehen. Der 69-Jährige Advocaat, der die Nachfolge von Danny Blind angetreten hat, gibt gegen Luxemburg sein Comeback auf der Bank der Elftal.

Die Niederlande stehen als Tabellenvierter der Europa-Gruppe A bereits mit dem Rücken zur Wand und dürfen sich keinen weiteren Ausrutscher leisten. Die EM-Endrunde 2016 in Frankreich hatte der Europameister von 1988 bereits verpasst.