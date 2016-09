Auftakt zur WM-Quali: LÃ¶w nimmt Spieler in die Pflicht

Auftakt zur WM-Quali: Löw nimmt Spieler in die Pflicht

erschienen am 03.09.2016



Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem Auftakt der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland seine Spieler in die Pflicht genommen. "Diesmal möchte ich nicht ein so durchwachsene Qualifikation haben", sagte er vor dem Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen. "Meine Erwartung an die Mannschaft ist eindeutig, dass wir uns die nächsten zwei Jahre in einigen Dingen entscheidend verbessern", ergänzte er.

Nach dem Gewinn des WM-Titels 2014 war die deutsche Mannschaft mit einem 2:1 gegen Schottland in Dortmund und einem 0:2 in Warschau gegen Polen in die Qualifikation zur EM gestartet. Einen ähnlichen Patzer wollen auch die Spieler diesmal verhindern. "Da mussten wir uns strecken für Platz eins in der Gruppe", sagte Toni Kroos, "das wollen wir diesmal vermeiden und sofort vorne wegmarschieren."