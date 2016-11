BVB-Spieler Bürki und Sahin reisen nicht zur Nationalmannschaft

erschienen am 08.11.2016



Roman Bürki vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist aufgrund leichter Rückenprobleme nicht zur Schweizer Nationalmannschaft gereist. Das gab der deutsche Vize-Meister am Dienstag auf seiner Homepage bekannt. Auch Nuri Sahin verzichtete auf eine Reise zur türkischen Auswahl und blieb ohne Angaben von Gründen ebenfalls in Dortmund.