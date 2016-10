Barcelonas Rakitic verpasst WM-Quali-Spiele mit Kroatien

erschienen am 04.10.2016



Mittelfeldspieler Ivan Rakitic vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona wird verletzungsbedingt nicht zu den WM-Qualifikationsspielen der kroatischen Nationalmannschaft reisen. Das teilte der Verein am Dienstag via Twitter mit.

Der 28-Jährige habe Probleme mit der linken Achillessehne. Wann er wieder ins Training einsteigen werde, hänge vom Heilungsverlauf ab. Kroatien bestreitet seine Spiele am Donnerstag im Kosovo und am Sonntag in Finnland.