Belgien dank spätem Ausgleich weiter Spitzenreiter

erschienen am 25.03.2017



Belgien hat auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland einen schweren Rückschlag abgewendet. Die Roten Teufel holten am fünften Spieltag gegen Verfolger Griechenland trotz zwischenzeitlichen Rückstandes immerhin ein 1:1 (0:0) und führen die Gruppe H mit 13 Punkten weiter an.

Konstantinos Mitroglou brachte die vom ehemaligen DFB-Trainer Michael Skibbe betreuten Griechen in Brüssel kurz nach dem Seitenwechsel in Führung (46.), doch Romelu Lukaku sicherte Belgien in der Schlussphase immerhin einen Punkt (89.). Zudem zeigte der Münchner Schiedsrichter Felix Brych den Griechen Panagiotis Tachtsidis (65.) und Georgios Tzavellas (90.+5) die Gelb-Rote Karte.

Hinter Belgien ist Griechenland mit elf Punkten Zweiter vor Bosnien-Herzegowina (10), das zuvor einen 5:0 (2:0)-Sieg gegen Gibraltar eingefahren und seine Chance auf die zweiten WM-Teilnahme in Folge gewahrt hatte.

Bundesliga-Stürmer Vedad Ibisevic von Hertha BSC leitete den Sieg der Bosnier mit zwei Treffern in der ersten Hälfte ein (4., 43.). Im zweiten Durchgang schraubten Avdija Vrsajevic (52.), Edin Visca (56.) und der Hoffenheimer Ermin Bicakcic (90.+4) das Ergebnis weiter in die Höhe.