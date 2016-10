Bild: Bundestrainer Löw verlängert beim DFB bis 2020

erschienen am 28.10.2016



Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) offenbar vorzeitig bis zur EM-Endrunde 2020 verlängert. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll der DFB am Montag offiziell den neuen Kontrakt mit dem Weltmeister-Coach bekannt geben. Der alte Vertrag des 56-Jährigen mit dem Verband lief bis zur WM-Endrunde 2018 in Russland. DFB-Präsident Reinhard Grindel wollte die Meldung auf SID-Nachfrage nicht kommentieren.

Löw, der nach der WM 2006 im eigenen Land das Amt von Jürgen Klinsmann übernommen hatte, hatte zuletzt immer wieder betont, dass er sich eine Vertragsverlängerung vorstellen könne.

Grindel hatte ihm immer wieder den roten Teppich ausgelegt: "Ich habe ja schon während der Europameisterschaft gesagt, dass ich finde, dass Jogi Löw das Beste ist, was unserer Mannschaft passieren kann. Das gilt auch über 2018 hinaus. Wir werden miteinander darüber sprechen, wie und in welcher Form wir das vielleicht auch schriftlich fixieren."

Nun hat es wohl eine schnelle Einigung gegeben, nachdem auch der spanische Rekordmeister Real Madrid Interesse an einem Engagement von Löw geäußert haben soll.