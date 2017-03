Brasilien will mit Douglas Costa WM-Ticket lösen

erschienen am 03.03.2017



Flügelspieler Douglas Costa vom deutschen Fußball-Meister Bayern München steht als einziger Bundesliga-Spieler im Kader der brasilianischen Seleção für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Uruguay (23. März) und gegen Paraguay (28. März). Der Tabellenführer der Eliminatorias könnte mit zwei weiteren Siegen bei dann noch vier ausstehenden Spielen und einem Polster von derzeit acht Punkt auf Rang fünf bereits vorzeitig eines der vier Direkttickets zur Endrunde im kommenden Jahr in Russland lösen.

Während Nationaltrainer Tite auf den verletzten Shootingstar Gabriel Jesus vom englischen Topklub Manchester City verzichten muss, erhält der frühere Bremer und Wolfsburger Diego nach seinem Seleção-Comeback Anfang Januar gegen Kolumbien erneut eine Chance. Als Neuling rückt Torhüter Ederson vom portugiesischen Meister Benfica Lissabon nach seiner Glanzvorstellung im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund (1:0) in den Kader.