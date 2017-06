Confed Cup: Mustafi peilt Titel an

erschienen am 09.06.2017



Weltmeister Shkodran Mustafi peilt mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) den Titel an. "Das Turnier ist stark besetzt, aber wir fahren schon dorthin, um zu gewinnen", sagte der Abwehrspieler vom FC Arsenal im Interview bei t-online.de: "Der Confed-Cup-Titel fehlt Deutschland ja auch noch."

Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft sei es wichtig, "dass wir nach dem Turnier die richtigen Schlüsse ziehen im Hinblick auf die WM". Trotz der Absage von vielen Top-Spielern überwiegt bei ihm die Vorfreude auf das bevorstehende Turnier.

"Es ist nicht das gleiche wie eine Welt- oder Europameisterschaft, aber für uns ist es eine gute Gelegenheit, vielleicht die ein oder andere neue Variante auszuprobieren", sagte Mustafi: "Außerdem können wir bereits in den WM-Stadien spielen, das ist sicher auch kein Nachteil."

Bevor es nach Russland geht, bestreitet die deutsche Mannschaft noch das WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Nürnberg gegen San Marino. Die Partie ist gleichzeitig die Generalprobe für das Team von Bundestrainer Joachim Löw.